Le Kenya supprime les visas pour les Africains

Le Kenya a officiellement supprimé les visas pour la majorité des ressortissants africains, dont ceux du Maroc. Cette mesure, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, incarne une volonté d’ouverture continentale, de dynamisation du tourisme et de renforcement des liens économiques entre pays africains.

Depuis le 1er juillet 2025, les citoyens de presque tous les pays du continent peuvent désormais entrer sur le territoire kényan sans visa, sans autorisation électronique de voyage (eTA), sans formulaires fastidieux ni frais supplémentaires. Seules la Libye et la Somalie sont exclues de cette mesure pour des raisons de sécurité, selon le gouvernement kényan.

Cette décision est l’aboutissement d’une promesse faite par le président William Ruto, et s’inscrit dans la stratégie nationale de ciel ouvert et de développement du tourisme. Elle vise à renforcer les échanges humains, économiques et culturels entre le Kenya et le reste du continent.

Un nouveau visage pour le tourisme et la mobilité

Désormais, les voyageurs africains peuvent séjourner au Kenya jusqu’à 60 jours, voire 6 mois pour les ressortissants de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), conformément aux protocoles en vigueur dans la région. Quant aux passagers en escale, ils peuvent profiter d’une autorisation spéciale de 12 heures pour explorer le pays entre deux vols. Cette politique s’accompagne d’autres innovations : un système numérique de pré-filtrage des voyageurs, une connectivité renforcée pour les touristes via l’infrastructure cyber-optique nationale, et même un permis de travail pour les nomades digitaux. Ces mesures dessinent un Kenya résolument tourné vers l’ouverture et l’innovation.

L’intégration du Maroc et d’autres pays d’Afrique francophone dans cette exemption constitue une avancée dans les relations panafricaines, souvent freinées par des barrières administratives. En facilitant la libre circulation des personnes, le Kenya espère inspirer d’autres pays à suivre cet exemple de diplomatie ouverte et pragmatique. L’impact attendu est double : dynamiser le secteur touristique en rendant les destinations kényanes plus accessibles, et stimuler les échanges économiques et culturels au sein du continent africain, conformément à la vision portée par l’Union africaine.

Une invitation lancée à toute l’Afrique

Ce geste politique et symbolique a été salué avec enthousiasme sur les réseaux sociaux. Le journaliste kényan Larry Madowo, dans une vidéo largement partagée, a résumé l’esprit de cette initiative par un simple appel : « Venez nous rendre visite, nous sommes géniaux ! »

Le message est clair : le Kenya veut être une passerelle continentale, un lieu d’accueil, de rencontre et d’opportunités pour les Africains de tous horizons. Une ambition qui dépasse les mots et prend la forme d’une politique concrète.