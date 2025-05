Le Gabon réintègre l’Union africaine : un retour salué au sommet de l’État

Le Gabon signe son retour sur la scène continentale. Suspendu depuis le coup d’État d’août 2023, le pays vient d’être réintégré au sein de l’Union africaine, une décision saluée comme un tournant diplomatique par les autorités gabonaises, au lendemain de l’élection du président Oligui Nguema.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a tranché. Le 30 avril 2025, depuis Addis-Abeba, l’organisation continentale a levé les sanctions qui frappaient le Gabon depuis le coup d’État militaire d’août 2023. Cette décision survient deux semaines après la victoire électorale de Brice Clotaire Oligui Nguema, désigné président avec 94,85 % des voix. Le Gabon, longtemps isolé de la scène africaine, retrouve ainsi sa place au sein des institutions continentales. Une étape que les autorités gabonaises qualifient de “symbolique et essentielle” pour tourner la page de la transition.

Une transition jugée “globalement réussie” par l’Union africaine

Suspendu depuis le renversement du président Ali Bongo Ondimba, le Gabon n’avait plus voix au chapitre dans les grandes décisions de l’UA, notamment lors de l’élection du président de sa Commission en février dernier. Mais la donne a changé. Le Conseil paix et sécurité a estimé que le processus de transition avait été conduit avec suffisamment de sérieux et de stabilité pour justifier la réintégration immédiate du pays. Le climat politique apaisé, la tenue de l’élection présidentielle et l’adoption d’une nouvelle Constitution ont pesé dans la balance.

Présent à Addis-Abeba lors de cette annonce, le ministre gabonais des Affaires étrangères Michel Régis Onanga Ndiaye n’a pas tardé à relayer la nouvelle à son pays. “C’est une reconnaissance de notre engagement démocratique”, a-t-il affirmé, saluant une décision qui “confirme l’adhésion de l’Union africaine au processus électoral du 12 avril”. Pour Libreville, cette levée de sanctions est aussi une victoire diplomatique, réaffirmant la volonté du pouvoir actuel de sortir du statut de régime militaire pour se replacer dans le concert des nations africaines.

Le président Oligui Nguema se félicite d’un retour “plein de sens”

Sur les réseaux sociaux, le président fraîchement élu n’a pas caché sa satisfaction. “Le Gabon vient de réintégrer l’Union africaine”, a-t-il écrit, se disant “profondément fier” de cette reconnaissance. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, cette décision n’est pas qu’un simple retour formel : elle consacre, selon lui, l’aboutissement d’un travail collectif pour “reconstruire le pays dans la paix, l’ordre et la dignité”. Le chef de l’État entend désormais capitaliser sur cette dynamique pour renforcer les relations régionales et consolider la légitimité de son pouvoir.

Cette réintégration dans les rangs de l’Union africaine marque un tournant pour le Gabon, qui cherche à s’émanciper définitivement de l’image d’une nation en crise politique. Riche en pétrole, mais confronté à des défis socio-économiques majeurs, le pays a désormais l’opportunité de faire entendre sa voix dans les débats panafricains sur la gouvernance, la sécurité ou encore l’intégration économique. Pour l’UA, c’est aussi le signe d’une ouverture au dialogue avec les régimes issus de transitions militaires, dès lors que ceux-ci respectent certains engagements démocratiques.