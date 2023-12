Le Kenya et l’Union Européenne signent un accord historique

Le Kenya et l’Union Européenne ont signé, ce lundi, un accord commercial qualifié d’historique par le Président kényan William Ruto.

L’Union Européenne et le Kenya ont pris l’engagement, ce lundi 18 décembre 2023, de stimuler leurs échanges commerciaux. Ce, à travers un accord qui a été signé par le Président Kényan, William Ruto, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour l’Union Européenne, il s’agit d’une manière de renforcer ses liens économiques avec l’Afrique, d’une part. D’autre part, il est surtout question de contrer l’influence croissante de la Chine sur le continent.

En plus des aspects commerciaux, l’accord prévoit également des engagements en faveur du développement durable, de la protection de l’environnement et des droits du travail. L’accord prévoit un accès libre de droits et sans quotas pour les produits kényans sur le marché européen. Il s’agit pour les entreprises kényanes de pouvoir exporter leurs produits vers l’UE sans avoir à payer de droits de douane. Une mesure qui devrait permettre aux exportations kényanes de croître.

Profiter aux consommateurs kényans

L’accord prévoit également des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du Kenya. Ce qui devrait rendre les produits européens plus compétitifs sur le marché kényan et profiter aux consommateurs kényans. Ces engagements devraient contribuer à améliorer les conditions de vie des populations kényanes. « Le cœur de cet accord est de mettre de l’argent dans les poches des gens ordinaires », a assuré M. Ruto.

L’accord doit encore être ratifié par les parlements kényan et européen. Si la ratification est approuvée, l’accord entrera en vigueur au début de 2024. Parmi les avantages potentiels de l’accord pour le Kenya, on peut citer la stimulation des exportations kényanes vers l’UE. Il est aussi attendu une augmentation des investissements européens au Kenya. Et donc la création d’emplois dans le pays.

« Début d’un partenariat historique »

L’accord est également attendu pour favoriser une augmentation de la concurrence des produits européens sur le marché kényan. Pour le Président kényan, William Ruto, il s’agit du « début d’un partenariat historique pour une transformation historique ». Le dirigeant a prononcé ces mots, lors de la cérémonie de signature du texte à Nairobi, en présence de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a qualifié ce partenariat de « gagnant-gagnant ».

« Nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre très solide relation et nos efforts doivent désormais se concentrer sur sa mise en œuvre », a déclaré la présidente de la Commission européenne. Il appartient aux Parlements kényan et européen de ratifier le texte. Déjà, la semaine dernière, le Conseil européen avait qualifié cet accord de « partenariat économique le plus ambitieux ». Notons que l’UE représente plus de 20% des exportations. Le total des échanges commerciaux entre les deux marchés a atteint 3,3 milliards d’euros en 2022.