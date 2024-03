Le Kenya commémore le triste anniversaire du massacre de Shakahola

Un an s’est écoulé depuis le tragique massacre de Shakahola, qui a ôté la vie à plus de 400 innocents, plongeant le Kenya dans une profonde affliction. Aujourd’hui, les familles endeuillées entament un tournant crucial dans leur long chemin de deuil avec les premières réceptions des corps de leurs proches. Une démarche à la fois douloureuse et cathartique alors que la justice poursuit son travail.

Le « massacre de la forêt de Shakahola » reste gravé dans la mémoire collective comme l’une des pages les plus sombres de l’histoire kenyane. Sous l’emprise du pasteur autoproclamé Paul Nthenge Mackenzie, des fidèles ont été attirés dans un piège mortel, marqué par des jeûnes forcés, des tortures et des violences inimaginables. Avec un bilan horrifiant de 429 vies fauchées, dont de nombreux enfants, l’ampleur de cette tragédie dépasse l’entendement.

Justice en attente et deuil commencé

Actuellement derrière les barreaux, Mackenzie attend son procès prévu pour 2024, un moment que les familles des victimes espèrent être synonyme de justice. Leur douleur, bien que partiellement apaisée par la restitution des dépouilles, reste vive, soulignant un besoin criant de réponses et de responsabilisation.

La remise des corps marque un moment poignant, permettant aux familles la possibilité d’offrir à leurs disparus des funérailles dignes. Cette étape, bien qu’essentielle, n’est qu’un début dans leur quête de guérison et de justice.

La complexité d’identifier les corps du massacre de Shakahola

La complexité du processus d’identification, en raison de la décomposition avancée des corps, souligne les défis auxquels sont confrontées les autorités et les familles. Le gouvernement kenyan s’est engagé à couvrir les frais d’inhumation et a mis en place un fonds d’aide, reconnaissant la portée du drame et la nécessité d’un soutien continu.

Les familles restent avant tout déterminées à voir la lumière se faire sur cette affaire. Elles appellent à une enquête approfondie pour que tous les responsables soient traduits en justice.