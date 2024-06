Le Japon réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie du Maroc pour le Sahara

Le Japon a réitéré son soutien à l’initiative d’autonomie marocaine pour le Sahara et a salué les « efforts sérieux et crédibles » du Maroc pour faire avancer le processus de règlement du différend, selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

Cette position a été exprimée par la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à Tokyo. Mme Kamikawa a souligné la « position constante » du Japon sur cette question, réaffirmant son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007.

Vers un renforcement de la coopération bilatérale

En plus de la question du Sahara, les discussions ont également porté sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Mme Kamikawa a évoqué le « potentiel important » du Maroc en tant que « porte d’entrée vers le marché africain » et « passerelle entre l’Europe et l’Afrique », soulignant l’intérêt des entreprises japonaises pour investir dans le royaume.

La visite de M. Bourita au Japon a été l’occasion de signer un « Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé » visant à consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique et sécurité, économie, infrastructures, énergies renouvelables et sécurité alimentaire.

Un engagement partagé pour la paix et la stabilité

Le mémorandum réaffirme également l’engagement des deux pays à œuvrer de concert pour la préservation de la paix et de l’ordre international, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et au respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale. Les entretiens entre les deux chefs de la diplomatie ont également mis en lumière la solidité des relations bilatérales entre le Japon et le Maroc, qualifiées d’amicales et de longue date.

Mme Kamikawa a évoqué les liens d’amitié existant entre la famille royale marocaine et la famille impériale japonaise. La visite de M. Bourita au Japon s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc pour attirer les investissements étrangers et renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux. Le Japon, avec son expertise et son influence économique, représente un partenaire de choix pour le royaume dans sa quête de développement et de prospérité.