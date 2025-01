Le Ghana nomme un envoyé spécial auprès de l’AES

Le président ghanéen nouvellement élu, John Dramani Mahama, a nommé Larry Gbevlo-Lartey comme envoyé spécial auprès de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le président ghanéen, John Dramani Mahama, a surpris les observateurs en annonçant, par décret présidentiel, la nomination de Larry Gbevlo-Lartey comme envoyé spécial auprès de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ce geste marque un tournant dans les relations entre le Ghana et cette coalition regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois pays dirigés par des juntes militaires et récemment retirés de la CEDEAO.

Une nomination stratégique pour un diplomate chevronné

Larry Gbevlo-Lartey, ancien officier supérieur de l’armée ghanéenne, est reconnu pour son expertise en matière de sécurité régionale. Ancien coordonnateur de la sécurité nationale et représentant spécial de l’Union africaine pour la coopération antiterroriste, il incarne l’expérience et la crédibilité nécessaires pour dialoguer avec les États du Sahel.

Son parcours militaire est impressionnant : formations au Ghana, en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Cuba, ainsi qu’un poste de commandant du 64e régiment d’infanterie. Juriste de formation, il apporte également une vision juridique et diplomatique essentielle dans un contexte où la sécurité et le droit international sont au cœur des préoccupations.

Le Ghana et l’AES : un rapprochement aux enjeux multiples

Depuis son élection en décembre 2024, John Dramani Mahama a exprimé son intention de renforcer la coopération avec l’AES. Ce rapprochement vise à répondre aux défis sécuritaires dans la région du Sahel, où le terrorisme constitue une menace commune.

Lors de son investiture le 7 janvier 2025, le président ghanéen a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et représentant des dirigeants de l’AES. Cet échange a mis en lumière une volonté partagée d’œuvrer pour la paix et le développement dans une région fragilisée.

En outre, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a rencontré John Dramani Mahama quelques jours plus tard à Accra. Ce dialogue a souligné l’importance d’une coopération étroite pour garantir la sécurité de la sous-région.

Un contexte de tensions diplomatiques

La nomination de Larry Gbevlo-Lartey intervient dans un climat marqué par des relations tendues entre le Ghana et l’AES, notamment avec le Burkina Faso. En 2022, des accusations de l’ancien président Nana Akufo-Addo sur une supposée collaboration entre Ouagadougou et le groupe Wagner avaient mené à une rupture diplomatique.

Cependant, la démarche actuelle semble viser à tourner la page de ces différends pour construire un partenariat fondé sur des intérêts communs. « Si la maison de votre voisin est en feu, vous devez l’aider à l’éteindre », a déclaré John Dramani Mahama, rappelant l’interdépendance des nations face aux menaces sécuritaires.