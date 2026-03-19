Le Forum Menbita : Un pont de talents au-dessus de la Méditerranée

Le 28 mars 2026, le Pavillon Dauphine à Paris accueillera la troisième édition du Forum Menbita. Sous le slogan « À la rencontre des dirigeants de demain », cet événement vise à connecter les talents marocains évoluant à l’international avec les entreprises qui construisent le Maroc de demain.

Une mission de « Brain Gain »

Fondée par des alumni de l’ESSEC Business School, la startup Menbita s’attaque à un défi majeur : transformer la fuite des cerveaux en un retour productif de compétences. Alors que des milliers de jeunes diplômés marocains brillent dans les grandes écoles mondiales, l’accès concret aux opportunités du marché local reste parfois complexe. Menbita agit donc comme un catalyseur pour faciliter ce retour professionnel.

Les chiffres clés de l’édition 2026

Pour cette nouvelle étape, l’événement monte en puissance :

1 500 participants attendus dans le 16e arrondissement de Paris.

20 entreprises majeures du Royaume feront le déplacement, parmi lesquelles des piliers de l’économie marocaine tels que Maroc Telecom, Crédit du Maroc, ou encore Maghreb Steel.

Loin des salons de recrutement classiques, le Forum Menbita mise sur l’efficacité grâce à un format structuré:

Présélection en amont : Les équipes de Menbita étudient les CV déposés sur leur plateforme pour garantir la pertinence des profils.

Entretiens sur place : Des rencontres sont organisées directement entre les candidats présélectionnés et les recruteurs pour accélérer le processus d’embauche.

Immersion visionnaire : Au-delà du contrat de travail, c’est l’occasion pour les entreprises de présenter leur vision stratégique et leurs projets de développement aux futurs cadres.

« Ce système de matching permet d’aligner les profils avec les besoins précis des entreprises et d’accélérer les processus de recrutement. » explique Menbita.

Comment participer ?

Les talents de la diaspora souhaitant donner un nouvel élan à leur carrière au Maroc peuvent d’ores et déjà soumettre leur candidature. Le dépôt des CV s’effectue directement sur la plateforme dédiée : menbita.com/inscriptions-forum-menbita.