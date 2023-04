Le cyclone Freddy continue de semer le chaos au Mozambique et au Malawi

Freddy n’a pas fait des morts que par son violent passage sur les côtes de l’Afrique Australe. Le cyclone a laissé derrière une terrible épidémie de choléra qui est en train de dévaster des pays comme le Mozambique et le Malawi.

Lors de son double passage, fin février et mi-mars, le cyclone Freddy a fait plus de 165 morts au Mozambique, une vingtaine à Madagascar et plus de 670 au Malawi. Par ailleurs, plus de 500 personnes sont toujours portées disparues. Ce lourd bilan causé par les passages dévastateurs de la catastrophe s’est malheureusement corsé. En effet, le cyclone a laissé une grave épidémie de choléra que les autorités affrontent.

Vaste campagne de vaccination

Au Mozambique, la maladie a causé la mort de 85 personnes, alors que plus de 20 000 cas ont été confirmés dans huit provinces du pays. Les Nations Unies précisent qu’au moins 31 personnes sont mortes du choléra dans la province de Zambézie. Plus de 3 200 autres ont été hospitalisées, entre le 15 et le 29 mars. Ce qui a donné lieu au lancement d’une vaste campagne de vaccination dans la province.

Les autorités sanitaires comptent sur les quelque 1,7 million de doses de vaccin pour combattre la maladie. Ces vaccins ont été fournis par l’UNICEF dans son approche visant à contenir la propagation de la maladie. De son côté, Ilesh Jani, vice-ministre mozambicain de la santé, dit s’attendre à une forte baisse du nombre de cas.

56 000 personnes touchées par le choléra

La situation est plus catastrophique au Malawi voisin, où le choléra a tué 1 722 personnes. Dans le même temps, plus de 56 000 personnes ont été touchées par cette grave épidémie. Dans une mise à jour publiée mardi, relève Anadolu, les autorités sanitaires malawites ont indiqué avoir vacciné plus de 3 millions de personnes. Ce avant l’épuisement des doses, en décembre 2022. Le passage de Freddy ayant aggravé une situation déjà existante.

Après ses deux passages en Afrique Australe, Freddy a contraint des milliers de personnes au déplacement. Le cyclone ayant détruit plusieurs maisons et endommagé des infrastructures vitales. Freddy a occasionné des pluies intenses ayant entraîné d’importantes inondations. Une situation qui a favorisé la prolifération de maladies comme le choléra.

Risques de propagation du choléra dans les pays voisins

Les inondations ont exposé des milliers de personnes déplacées à des eaux contaminées par des débordements d’égouts. Notamment au Mozambique où le fleuve Zambèze, qui traverse le pays, avait atteint des niveaux record. Des crues inédites qui ont provoqué cette situation de catastrophe sanitaire. La mobilisation s’intensifie dans les deux pays pour éviter le pire. Et surtout une propagation du choléra, dans les pays voisins.