Le Conseil de sécurité réagit à la reconnaissance du Somaliland par Israël

Franck Biyidi

Israël et Somaliland
Israël et Somaliland

Face à la décision d’Israël de reconnaître le Somaliland comme État indépendant, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni en urgence à New York. Une large majorité de ses membres y ont dénoncé une atteinte à la souveraineté de la Somalie et un nouveau facteur d’instabilité dans la Corne de l’Afrique.

Réuni lundi 29 décembre 2025, le Conseil de sécurité a examiné la reconnaissance par Israël du Somaliland, région septentrionale de la Somalie, en tant qu’État indépendant et souverain, décision vivement critiquée par plusieurs pays de la région. Mohamed Khaled Khiari, sous-secrétaire général de l’ONU pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, a rappelé que l’organe onusien reste attaché à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Somalie, comme réaffirmé dans la résolution 2809 (2025) adoptée le 23 décembre.

​Le Somaliland, qui compte environ cinq millions d’habitants, dispose de ses propres institutions, Parlement élu, monnaie, drapeau, forces de sécurité, mais n’était pas reconnu sur le plan international avant l’initiative israélienne. Pourtant, le Somaliland est le pays le plus stable de la région et un exemple de démocratie. En échange, les autorités du Somaliland ont annoncé leur reconnaissance d’Israël, déclenchant des condamnations au sein de l’Union africaine, de la Ligue arabe et de plusieurs États voisins, qui dénoncent une mesure unilatérale portant atteinte à la souveraineté somalienne.

​Les États-Unis ont, eux, réaffirmé leur soutien à l’intégrité territoriale de la Somalie tout en défendant le droit d’Israël à choisir ses partenaires diplomatiques, qu’ils considèrent comme une prérogative souveraine. Une position qui ménage les deux parties.

À l’ONU, la Somalie alerte sur les risques sécuritaires dans le golfe d’Aden

Pour le gouvernement somalien, cette reconnaissance risque d’encourager d’autres démarches séparatistes, comme celle du Puntland, et de fragiliser davantage un pays déjà confronté à la menace d’Al‑Shabab. Plusieurs membres du Conseil ont mis en garde contre les répercussions possibles sur la stabilité de la Corne de l’Afrique.

​Mohamed Khaled Khiari a exhorté les parties somaliennes à renouer un dialogue « pacifique et constructif », en rappelant le cadre posé par le communiqué de Djibouti de 2023 sur les pourparlers entre Mogadiscio et le Somaliland. Il a souligné le caractère stratégique de ce territoire. En effet, la zone est situé sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, entre océan Indien et canal de Suez. La crainte exprimée du responsable de l’ONU est qu’une reconnaissance non consensuelle soit exploitée par des groupes terroristes comme Al‑Shabab.

