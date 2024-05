Le Conseil de sécurité de l’ONU prolonge d’un an les sanctions au Soudan du Sud

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de proroger d’un an, jusqu’au 31 mai 2025, le régime de sanctions imposé au Soudan du Sud. Cette décision, adoptée par la résolution 2731 (2024), vise à maintenir la pression sur les parties au conflit pour qu’elles progressent vers un accord de paix durable.

Le régime de sanctions contre le Soudan du Sud comprend un embargo sur les armes, ainsi que des sanctions individuelles ciblées à l’encontre de personnes et d’entités responsables de la violence et des obstructions au processus de paix. Ces sanctions individuelles comprennent des gels des avoirs et des interdictions de voyage. Le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties prenantes à soutenir le processus de paix et à s’engager à la mise en œuvre effective des sanctions.

Appels à une action concertée et à une évaluation des progrès

Le Secrétaire général de l’ONU est chargé de procéder à une évaluation des progrès réalisés sur les principaux critères de référence d’ici le 15 avril 2025, en vue d’un éventuel réexamen des mesures de sanctions. L’adoption de la résolution a été saluée par certains pays, notamment les États-Unis, qui ont plaidé pour le maintien de l’embargo sur les armes.

Cependant, six membres du Conseil se sont abstenus, critiquant l’impact de l’embargo sur les armes sur la capacité du Soudan du Sud à se doter de moyens pour sa sécurité et regrettant le manque de progrès dans le processus de paix. Le gouvernement du Soudan du Sud a exprimé sa déception face à la reconduction des sanctions, arguant qu’elles entravent ses efforts de développement et de paix.

Contexte du conflit au Soudan du Sud

Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, deux ans seulement après son indépendance du Soudan. Le conflit, qui oppose le gouvernement du Président Salva Kiir aux rebelles dirigés par son ancien vice-président Riek Machar, a fait des dizaines de milliers de morts et plus de deux millions de déplacés.

La guerre civile au Soudan du Sud a eu un impact humanitaire dévastateur sur la population du pays. Des millions de personnes sont confrontées à la faim, à la malnutrition et à des maladies. Le conflit a également entraîné une grave crise des réfugiés, avec des centaines de milliers de personnes fuyant vers les pays voisins.

Efforts de paix en cours

Un accord de paix revitalisé a été signé en septembre 2018 par les parties au conflit. Cependant, la mise en œuvre de l’accord a été lente et fragmentaire, et les combats ont repris à plusieurs reprises. Le Conseil de sécurité de l’ONU multiplie les efforts pour rétablir la paix au Soudan du Sud, en imposant des sanctions au gouvernement et aux rebelles, et en déployant une mission de maintien de la paix dans le pays.

En prorogeant les sanctions, le Conseil de sécurité vise à maintenir la pression sur les parties au conflit au Soudan du Sud pour qu’elles progressent vers un accord de paix durable. Cependant, la question de l’efficacité des sanctions et de leur impact sur la population civile reste un sujet de préoccupation.