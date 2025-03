Le compte X du Président ghanéen piraté pour une arnaque à la cryptomonnaie

Pendant quarante-huit heures, le compte officiel du Président ghanéen, John Dramani Mahama, sur le réseau social X a été piraté et utilisé pour promouvoir une escroquerie à la cryptomonnaie. Les cybercriminels ont publié des messages incitant les partisans du Président à investir dans un projet frauduleux intitulé « Solana Africa », usurpant le nom d’une blockchain en pleine expansion.

Le porte-parole de la Présidence, Félix Kwakye Ofosu, a confirmé le piratage du compte X du Président John Dramani Mahama, et assuré que des mesures avaient été prises pour reprendre le contrôle du compte. « Le compte X du Président a été compromis et nous avons pris des mesures pour en reprendre le contrôle. Le compte a maintenant été entièrement restauré et nous exhortons le public à ignorer tout message suspect lié à la cryptomonnaie provenant de ce compte », a-t-il déclaré à l’Agence France-Presse.

Une escroquerie bien orchestrée

Les pirates ont tenté de faire croire que le Ghana et son Président soutenaient le projet « Solana Africa », présenté comme une initiative visant à faciliter les paiements en Afrique via la blockchain Solana. Un site web portant le même nom a été mis en ligne pour renforcer l’illusion, et les escrocs ont rapidement liquidé leurs jetons une fois que les premiers investisseurs ont mis de l’argent dans le projet frauduleux.

L’arnaque rappelle des incidents similaires impliquant des personnalités politiques. Récemment, les Présidents américain Donald Trump et argentin Javier Milei ont également été au centre de polémiques liées à des cryptomonnaies, avec des messages frauduleux circulant sur leurs comptes. Milei a même dû se rétracter après l’annonce d’un projet controversé, provoquant des pertes considérables chez certains investisseurs.

Une recrudescence des fraudes aux cryptomonnaies en Afrique

Cet incident met en lumière la vulnérabilité des comptes de personnalités publiques et l’essor des arnaques aux cryptomonnaies en Afrique. De plus en plus de comptes vérifiés sont détournés pour promouvoir de fausses opportunités d’investissement, profitant de l’engouement pour les actifs numériques dans un contexte de régulation encore insuffisante.

En juillet 2023, le compte de l’opposant sud-africain, Julius Malema, avait été piraté pour promouvoir des NFT frauduleux. Plus récemment, en mars 2025, un faux compte attribué au chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, prétendait promouvoir une monnaie numérique marocaine, avant d’être identifié comme une escroquerie. En février, un compte officiel saoudien avait été piraté pour faire croire que le prince héritier Mohammed Ben Salman lançait sa propre cryptomonnaie.

Face à ces fraudes récurrentes, les gouvernements et les plateformes de réseaux sociaux sont appelés à renforcer la sécurité et la surveillance des comptes officiels. L’affaire du piratage du compte du Président Mahama souligne une fois de plus la nécessité d’une vigilance accrue face aux stratagèmes de plus en plus sophistiqués des cybercriminels.