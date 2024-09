Piratage du numéro WhatsApp du ministre nigérian de l’Éducation

Le numéro WhatsApp du ministre nigérian de l’Éducation, le professeur Tahir Mamman, a été piraté, selon une annonce faite vendredi par Boriowo Folasade, directeur de la presse et des relations publiques du ministère. Le communiqué précise qu’une personne non autorisée utilise actuellement ce numéro, compromettant potentiellement la sécurité des communications du ministre.

Le ministère a rapidement alerté les autorités compétentes. « Le Cabinet de l’honorable ministre de l’Éducation, le professeur Mamman, informe le public que son numéro WhatsApp a été piraté et est exploité par des individus mal intentionnés », peut-on lire dans la déclaration officielle.

Des précédents de piratage de dirigeants

Ce type d’incident n’est pas isolé en Afrique ni dans le monde. En 2020, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait vu son téléphone piraté. Ce qui avait soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des communications gouvernementales. De même, en 2019, le ministre des Communications du Ghana, Ursula Owusu-Ekuful, avait signalé le piratage de son numéro. Preuve de la vulnérabilité des systèmes de communication dans les hautes sphères gouvernementales.

Sur le plan international, le cas le plus médiatisé reste celui du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dont le téléphone personnel avait été piraté en 2018 après avoir reçu un message infecté via WhatsApp, prétendument envoyé par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Cet incident a montré que même les personnalités les plus puissantes du monde ne sont pas à l’abri des cyberattaques sophistiquées.

Mise en garde au public

Dans le cas du ministre nigérian Mamman, le ministère regrette profondément les désagréments causés et appelle la population à ignorer tout message ou demande reçue de ce numéro jusqu’à nouvel ordre. Les autorités du Nigeria continuent d’enquêter, et le public est encouragé à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte.