Le Challenge App Afrique : trois esprits brillants pour sauver l’eau en Afrique

Le Challenge App Afrique, concours phare de l’innovation numérique en Afrique francophone porté par RFI et France 24, vient de dévoiler les trois finalistes de sa neuvième édition. Cette année, la thématique s’est focalisée sur la gestion durable de l’eau, ressource aussi précieuse que menacée sur le continent.

Originaires du Togo, de Madagascar et du Sénégal, les trois projets finalistes incarnent chacun une vision novatrice et pragmatique pour répondre aux défis liés à l’accès à l’eau, à sa gestion et à sa préservation.

L’eau comme moteur d’innovation numérique

Avec pour objectif de stimuler des solutions numériques face aux enjeux liés à l’« or bleu », la neuvième édition du Challenge App Afrique a attiré des centaines de candidatures. Le concours s’adresse aux jeunes entrepreneur·e·s africain·e·s francophones porteurs de projets ambitieux, à la croisée de la technologie et de l’impact social. Les propositions devaient viser l’amélioration de l’accès à l’eau potable, l’optimisation de son usage, ou encore la protection des écosystèmes marins.

CashWater, une solution togolaise pour une consommation maîtrisée

Premier finaliste, Yawo Mawupé Konou, originaire du Togo, a séduit le jury avec « CashWater ». Ce dispositif électronique permet aux utilisateurs de prépayer leur consommation d’eau via une technologie sécurisée et accessible. En plus de répondre aux problèmes de facturation irrégulière, CashWater responsabilise les consommateurs en leur donnant un contrôle direct sur leur usage quotidien de l’eau. Une innovation précieuse dans les zones où la transparence et la gestion efficace de l’eau font défaut.

Inamowa : connecter les services liés à l’eau à Madagascar

Deuxième projet finaliste, « Inamowa » porté par Mamitina Rolando Randriamanarivo (Madagascar), mise sur la puissance de la mise en réseau locale. Sa plateforme numérique relie les habitants d’une commune à de petits prestataires indépendants (porteurs d’eau, creuseurs de puits, plombiers). Inamowa répond à un double enjeu : créer de l’emploi local tout en assurant un accès facilité à des services vitaux. Ce modèle de micro-entrepreneuriat structuré par le numérique pourrait bien inspirer d’autres initiatives sur le continent.

SOTILMA : le Sénégal mise sur l’agriculture intelligente

Enfin, le Sénégal est représenté par Adja Aminata Cissé Diop avec son projet « SOTILMA », qui propose des solutions intelligentes et automatisées pour la gestion de l’eau dans les secteurs agricole et industriel. L’outil permet de contrôler et d’optimiser l’irrigation ou l’approvisionnement en eau directement depuis un smartphone, même hors connexion. Cette solution high-tech entend rendre les exploitations plus résilientes face au stress hydrique et aux changements climatiques.

Une finale très attendue en mai

Le grand lauréat de cette neuvième édition sera révélé lors d’une finale prévue en mai. Le ou la gagnant·e bénéficiera d’un financement de 15 000 euros pour développer davantage son projet. Le jury, composé de journalistes spécialisés, d’experts en développement durable et d’acteurs de l’innovation, devra départager trois visions aussi solides que prometteuses.

L’eau, enjeu mondial et urgence africaine, trouve ici des réponses concrètes, portées par une nouvelle génération de talents. Ces trois finalistes incarnent l’Afrique innovante, résiliente et connectée à ses besoins fondamentaux. Leurs projets, bien plus que des idées, sont de véritables solutions d’avenir.