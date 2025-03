Angola : le choléra tue 17 personnes en 24 heures

Le nombre de cas de choléra en Angola continue d’augmenter, atteignant 7 284 depuis le 7 janvier, avec 165 enregistrements supplémentaires. En tout 17 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début de l’épidémie.

Le choléra poursuit sa trajectoire meurtrière en Angola avec 17 nouveaux décès enregistrés en seulement 24 heures.

La majorité des décès dans la province de Cuanza Norte

Selon le dernier bulletin du ministère angolais de la Santé, daté de samedi et publié lundi, 165 nouveaux cas de choléra ont été signalés en 24 heures, dont 60 dans la province de Cuanza Norte. Les autres sont répartis à Luanda (50), Bengo (17), Benguela (16), Cabinda (5), Icolo et Bengo (4) et Malanje (3). C’est également dans la province de Cuanza Norte que sont survenus la majorité des décès (13), suivie par Luanda (2), Benguela (1) et Zaïre (1).

Depuis le début de l’épidémie, 7 284 cas ont été signalés, principalement dans les provinces de Luanda (3 788) et Bengo (2 303) et 275 décès ont eu lieu, dont 139 dans la province de Luanda et 89 dans la province de Bengo. En Angola, aActuellement, 237 personnes sont hospitalisées à cause du choléra. Le choléra est une maladie aiguë qui peut être mortelle en quelques heures si elle n’est pas traitée.

Un traitement rapide pour sauver des vies

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « la plupart des personnes atteintes de choléra ont une diarrhée légère ou modérée et peuvent être traitées avec des solutions de réhydratation orale », mais la progression rapide de la maladie signifie qu’un traitement rapide est essentiel pour sauver des vies.

« Il s’agit d’une menace pour la santé publique mondiale et d’un indicateur d’inégalité et de manque de développement économique et social. L’accès à l’eau potable, à un assainissement de base et à l’hygiène est essentiel pour prévenir le choléra et d’autres maladies d’origine hydrique », ajoute l’OMS.