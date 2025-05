Le café éthiopien bat tous les records : une année d’exportation historique

L’Éthiopie signe une année record dans l’exportation de son café, atteignant près de 1,9 milliard de dollars en dix mois. Boosté par la qualité de son arabica et une forte demande internationale, le pays confirme son statut de géant du café et s’approche du seuil symbolique des 2 milliards de recettes.

Le pays vient de franchir un cap historique dans l’un de ses secteurs les plus emblématiques : le café. Au cours des dix premiers mois de l’exercice fiscal 2024-2025, le pays a engrangé 1,87 milliard de dollars grâce à l’exportation de plus de 354 000 tonnes de café. Une performance sans précédent qui confirme la montée en puissance de l’or noir éthiopien sur la scène internationale.

Une progression spectaculaire portée par l’arabica

Berceau du café arabica et cinquième producteur mondial, l’Éthiopie s’est imposée comme un acteur incontournable du marché global. En expédiant 354 302 tonnes de café entre juillet 2024 et avril 2025, le pays affiche une hausse de 70 % par rapport à l’année précédente et dépasse de 147 % ses objectifs initiaux. Cette dynamique exceptionnelle repose sur une conjoncture favorable, notamment des prix élevés sur les marchés internationaux, mais surtout sur la qualité reconnue du café éthiopien, entièrement composé d’arabica.

Pour Adugna Debela, directeur général de l’Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), ce succès est avant tout le fruit d’une coordination nationale exemplaire. De la plantation à l’exportation, en passant par la transformation, tous les maillons de la chaîne ont contribué à cette réussite : agriculteurs, coopératives, exportateurs, et institutions publiques. Cette mobilisation collective a permis de structurer la filière, d’améliorer les rendements et d’optimiser les circuits commerciaux.

L’Allemagne, l’Arabie Saoudite et les États-Unis en tête des importateurs

Le café éthiopien séduit toujours plus les marchés étrangers, avec trois destinations majeures en tête des importations : l’Allemagne, l’Arabie Saoudite et les États-Unis. L’Allemagne a importé plus de 61 000 tonnes, générant près de 295 millions de dollars, tandis que l’Arabie Saoudite en a acheté 60 182 tonnes pour 290,7 millions de dollars. Les États-Unis complètent le podium avec près de 28 300 tonnes, soit 192 millions de dollars. À eux seuls, ces trois pays concentrent une part significative des recettes et attestent de la reconnaissance mondiale dont bénéficie le café éthiopien.

Alors que la clôture de l’année fiscale est attendue pour juin 2025, les autorités éthiopiennes se montrent optimistes : le cap symbolique des 2 milliards de dollars de recettes est à portée de main. Avec une demande internationale soutenue, des cours de l’arabica en forte hausse (3,7 dollars la livre en mai 2025, contre 2,1 dollars en juillet 2024), et une offre stable et qualitative, l’Éthiopie semble bien partie pour consolider sa position stratégique dans le commerce mondial du café.