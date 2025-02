LdC : Lookman critiqué par Gasperini après l’élimination de l’Atalanta

Battu 3-1 par le FC Bruges, l’Atalanta quitte prématurément la Ligue des champions. Un penalty manqué par Ademola Lookman a scellé le sort de son équipe, provoquant la colère de Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta Bergame a vécu une soirée cauchemardesque en Ligue des champions. Battus à domicile par le FC Bruges (1-3), les Bergamasques quittent la compétition prématurément. Une déroute qui a provoqué de vives tensions au sein du club, notamment entre l’entraîneur Gian Piero Gasperini et son attaquant Ademola Lookman.

Un penalty raté qui change tout

Après une première mi-temps dominée par Bruges, qui a inscrit trois buts, l’Atalanta a tenté de réagir en seconde période. Lookman, entré en jeu, a redonné espoir à son équipe en marquant dès la 46e minute. Portés par cet élan, les Italiens ont obtenu un penalty à la 61e minute, une occasion idéale pour relancer la rencontre.

Mais la frappe de Lookman est passée largement au-dessus, anéantissant les espoirs de retour. Un raté qui n’a pas plu à son entraîneur.

Gasperini sans pitié envers Lookman

En conférence de presse, Gian Piero Gasperini n’a pas caché son agacement face à la décision de son attaquant. « Il n’aurait jamais dû le tirer. C’est l’un des pires tireurs de penalty que j’ai vus », a lâché le technicien italien avec une rare sévérité.

Il lui a aussi reproché d’avoir ignoré des joueurs plus expérimentés comme Mateo Retegui ou Charles De Ketelaere. « Il a pris le ballon après son but, pensant qu’il pouvait tout faire. C’était une erreur et je n’ai pas apprécié », a ajouté Gasperini, visiblement déçu.

Un vestiaire sous tension ?

Ces déclarations pourraient envenimer l’ambiance au sein du vestiaire, déjà marqué par la déception de l’élimination. Lookman, qui réalisait une bonne saison jusqu’ici, se retrouve sous pression. Il devra afficher une grande force mentale pour surmonter cet épisode et regagner la confiance de son entraîneur. De son côté, l’Atalanta doit vite tourner la page pour éviter une crise de résultats.

Cet incident marquera-t-il un point de rupture pour Lookman ou saura-t-il rebondir et prouver sa valeur sur le terrain ?