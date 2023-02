Ligue des Champions : Mané, Salah, Hakimi, Mahrez… Ces 28 Africains engagés en 8es de finale

Après une longue interruption pour cause de Coupe du monde 2022, la Ligue des champions fait son grand retour. Au programme, deux grosses affiches dès ce mardi : Paris Saint-Germain-Bayern Munich et Milan AC-Tottenham.

En l’absence de Sadio Mané, forfait pour la manche aller, le Bayern s’appuiera sur un Eric-Maxim Choupo-Moting très prolifique cette saison (13 buts marqués en 21 matchs toutes compétitions confondues) pour tenter d’enfoncer un PSG au bord de la crise mais qui espère pouvoir compter sur l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. L’attaquant vedette de l’équipe de France, blessé, est finalement disponible. Au total 28 joueurs africains sont encore en lice, dont les stars Mané, Mohamed Salah (Liverpool), Riyad Mahrez, très en forme ces dernières semaines avec Manchester City, et Achraf Hakimi (PSG). Outre PSG-Bayern, l’autre grosse affiche de ces 8es opposera le Real Madrid et Liverpool dans un remake de la dernière finale, remportée par les Merengue (1-0).

Haller retrouve son jardin

On suivra avec attention les performances du Nigérian Victor Osimhen, leader et meilleur buteur de Serie A avec Naples (17 buts), contre Francfort. Mais aussi les belles aventures du FC Bruges et de ses 5 Africains, surprise de cette édition, face à Benfica. Du côté de Chelsea, la non-inscription du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pour la compétition a fait couler beaucoup d’encre, mais les Sénégalais Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly et le Marocain Hakim Ziyech tenteront de porter haut les couleurs du continent face au Borussia Dortmund de Sébastien Haller. Superbement remis de son cancer aux testicules, l’Ivoirien a récemment retrouvé les terrains et tentera de briller à nouveau dans une compétition qui lui avait tant réussi la saison passée (11 buts).

Les 28 Africains engagés dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions :

PSG : Achraf Hakimi (Maroc).

Bayern Munich : Sadio Mané (Senegal), Eric-Maxim Choupo-Moting (Cameroun), Noussair Mazraoui (Maroc).

Milan AC : Ismaël Bennacer (Algérie), Fodé Ballo-Touré (Sénégal).

Tottenham : Yves Bissouma (Mali), Pape Matar Sarr (Sénégal).

Borussia Dortmund : Sébastien Haller (Côte d’Ivoire).

Chelsea : Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly (Sénégal), Hakim Ziyech (Maroc).

Liverpool : Mohamed Salah (Egypte), Naby Keita (Guinée), Joël Matip (Cameroun).

Real Madrid : néant.

Manchester City : Riyad Mahrez (Algérie).

RB Leipzig : Abdou Diallo (Sénégal), Amadou Haidara (Mali).

Inter Milan : André Onana (Cameroun).

FC Porto : Zaidu Sanusi (Nigeria).

Eintracht Francfort : Almamy Touré (Mali).

Naples : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun), Victor Osimhen (Nigeria).

Bruges : Abakar Sylla (Côte d’Ivoire), Clinton Mata (Angola), Raphael Onyedika (Nigeria), Denis Odioi et Kamal Sowah (Ghana).

Benfica : néant.

Le programme des 8es de finale

PSG – Bayern Munich

AC Milan – Tottenham

Borussia Dortmund – Chelsea

Club Bruges – Benfica

RB Leipzig – Manchester City

Liverpool – Real Madrid

Inter – Porto

Eintracht Francfort – Naples