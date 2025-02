Lancement officiel du drapeau de la Confédération des États du Sahel

Quelques jours après la mise en service de son passeport, l’AES a révélé au monde son drapeau, ce samedi. Une nouvelle étape pour cette confédération qui fait son chemin depuis quelques mois.

Sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali, les ministres de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis à Bamako pour échanger autour du processus de discussion avec la CEDEAO d’où les trois pays viennent de se retirer. Cette rencontre de travail a été marquée par un moment symbolique : le lancement officiel du drapeau de la Confédération.

Un symbole porteur d’espoir et de prospérité

Cette cérémonie historique intervient après la validation du drapeau par les Chefs d’État des pays membres de l’AES. Symbole d’unité et de coopération régionale, ce drapeau adopte une forme rectangulaire avec un fond vert arborant en son centre le logo de la Confédération. La couleur verte, choisie pour orner le drapeau, est riche de significations. Elle est traditionnellement associée à la croissance, à l’espoir et à la prospérité. Elle reflète également la renaissance et le renouveau, incarnant l’ambition des États membres de bâtir un avenir commun fondé sur le développement durable et la coopération régionale.

Le vert du drapeau illustre également les immenses ressources naturelles dont regorge l’espace confédéral. Il incarne l’espoir d’une prospérité partagée et d’une intégration économique renforcée au bénéfice des populations des pays membres.

Un pas important pour l’intégration régionale

Le lancement de ce drapeau constitue une étape importante dans le processus de consolidation de la coopération entre les pays de la Confédération des États du Sahel. Il symbolise l’engagement des nations membres à travailler ensemble pour instaurer un climat de paix, de solidarité et de développement au sein de la région. Cet événement marque ainsi une nouvelle ère pour l’AES, renforçant les liens entre ses membres et affirmant leur volonté commune de faire du Sahel un espace de coopération dynamique et prospère.

Au-delà de leur espace, les trois États membres de l’AES entendent entretenir de bonnes relations avec leurs voisins de la CEDEAO. En témoigne la déclaration faite le 14 décembre 2024 par le collège des chefs d’État de l’AES qui, sur recommandation des ministres, avait annoncé l’ouverture de l’espace confédéral aux ressortissants des États membres de la CEDEAO qui peuvent y circuler librement sans visa. Dans sa déclaration de ce samedi, le Premier ministre malien a rappelé cette ouverture des dirigeants de l’AES pour qui l’intégration régionale demeure une priorité en dépit de leur retrait de la CEDEAO.