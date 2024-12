Confédération AES : un logo inédit dévoilé, symbole d’unité et d’espoir pour le Sahel

La Confédération des États du Sahel (AES) a franchi une nouvelle étape dans son processus d’intégration régionale en dévoilant son logo officiel et une plateforme numérique inédite. Présenté par les ministres en charge de la communication des trois pays membres (Mali, Niger et Burkina Faso), cet emblème incarne les valeurs fondamentales de l’union et de la solidarité.

Fruit de plusieurs mois de collaboration intense entre experts des trois nations, ce logo a été présenté lors d’une cérémonie marquante tenue à Bamako, suscitant l’enthousiasme des participants et des observateurs.

Un symbole chargé de significations

Le logo se distingue par son design simple mais puissant : un cercle entouré de la mention « Confédération des États du Sahel » sur un bandeau rouge, une couleur qui représente la force et la détermination. Au centre, un majestueux baobab, symbole de vie et de résilience, est entouré de silhouettes humaines qui illustrent l’unité et l’interdépendance des peuples du Sahel.

En dessous, trois étoiles sur un bandeau vert représentent les trois nations fondatrices. Ces éléments visuels s’accompagnent d’une devise évocatrice : « Un espace – Un peuple – Un destin », reflétant une ambition commune de solidarité et de prospérité.

Une plateforme numérique moderne

Au-delà du logo, les ministres ont dévoilé une plateforme numérique innovante intégrant une web TV dédiée à la Confédération AES. Cet outil, conçu pour moderniser la communication et sensibiliser les populations, s’inscrit dans une stratégie globale pour renforcer la sécurité, la défense et la diplomatie régionales.

La création de cette plateforme répond aux recommandations des Chefs d’État lors du sommet de Niamey. L’objectif est de fournir des informations fiables, d’unifier les populations autour des actions de la Confédération et de promouvoir les initiatives locales.

L’union au cœur des priorités

Pour parvenir à ce résultat, chaque pays membre a proposé plusieurs concepts de logo à l’échelle nationale. Après une sélection rigoureuse, le design final a été validé par les Chefs d’État, témoignant d’une volonté d’inclusion et de consensus.

Lors de la cérémonie, les ministres ont salué le travail remarquable des équipes impliquées et se sont engagés à déployer rapidement ces outils pour servir les citoyens de la Confédération.