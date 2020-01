Lalla Salma, Lalla Soukaina… : Maroc, cascade de scandales chez Mohammed VI

Le palais royal du Maroc est secoué, depuis quelque temps, par une série de scandales qui pourraient fortement impacter l’image même du roi Mohammed VI, aujourd’hui, au centre de toutes les attentions.

Voilà quasiment plus de deux ans que le palais royal ne connaît plus sa quiétude d’antan. Plus de 24 mois durant lesquels le nom de roi Mohammed VI apparaît assez souvent, avec, malheureusement, des relents négatifs. Au beau milieu de l’affaire Lalla Salma, le Maroc est éclaboussé par d’autres scandales.

Séparation, disparition et quoi encore ?

S’agissant de Lalla Salma, du nom de l’ancienne épouse du roi Mohammed VI, c’est le flou total. Car, une seule entité détient la vérité ! Mohammed VI et son entourage. Mais pour le reste du monde, aucune certitude dans ce qui est avancé. Lalla Salma est-elle en vie ? Est-elle morte ? A-t-elle fait l’objet d’une disgrâce de la part du souverain qui l’aurait enfermée dans un de ses palais ? Les annonces de sa présence dans tel ou tel autre endroit, sans preuves palpables, sont-elle avérées ? Toutes une série de questions, à ce jour sans réponse. Le palais de Rabat impose l’omerta sur la sujet.

Que dire des bébés jetés à la pelle au royaume

Alors que la question de Lalla Salma est au centre de toutes les attentions, voilà qu’une nouvelle est répandue et a fait l’effet d’une bombe à fragmentation. Au pays de Mohammed VI, on ne parle pas de sexe, sujet tabou. On interdit aussi de le pratiquer hors mariage sous peine de lourdes sanctions. Sauf que cette législation semble de façade. En atteste le lot important de bébés jetés, chaque jour, dans les poubelles du Maroc. Dans ce pays où le flirt en public peut mener en prison, l’on apprend que 25 bébés sont jetés toutes les 24 heures dans les immondices. C’est l’hécatombe.

La Cartier, une patate chaude entre les mains du roi

Du moins, l’on croyait que c’était l’hécatombe jusque Franceinfo glisse une information à donner des sueurs froides. Pendant que Mohammed VI est plongé dans un célibat qui ne dit pas son nom, et tente de combler le vide laissé par Lalla Salma en se trouvant notamment de nouveaux amis, voilà que sa nièce est citée dans une sombre histoire de corruption. Une Cartier achetée par le fils de l’ancien président de l’IAAF, l’athlétisme mondial, avec de l’argent qui serait mal acquis, fruit de versements de montants colossaux en lien avec le dopage d’athlètes russes.

La famille de Mohammed VI voit, une nouvelle fois, tous les projecteurs braqués sur elle. Et ce n’est pas demain que ces projecteurs changeront d’objectif. Car, le procès qui a fait surgir le nom de la nièce de Mohammed VI devait débuter le 13 janvier dernier, mzis il a été reporté au mois de juin.