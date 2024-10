Ladj Ly prépare un biopic sur Thomas Alexandre Dumas le « Diable Noir », oublié de l’Histoire

À l’été 2025, Ladj Ly, réalisateur acclamé pour Les Misérables, entamera le tournage de son nouveau projet Dumas – Diable Noir. Ce film, adaptation libre de la bande dessinée Le Premier Dumas (Salva Rubio et Ruben del Rincón), retracera la vie extraordinaire de Thomas Alexandre Dumas, père de l’auteur des Trois Mousquetaires, et premier général noir de l’armée française. Cette œuvre, produite par Pathé, Chapter 2 et Srab Films, s’annonce comme une épopée historique ambitieuse et engagée.

Dans la dynastie des Dumas, une figure méconnue émerge : Thomas Alexandre Dumas. Né esclave à Saint-Domingue en 1762, il deviendra le premier général noir de l’armée française, traçant un parcours remarquable qui influencera profondément son fils, le célèbre auteur des Trois Mousquetaires. Fruit des amours d’un marquis français et d’une esclave noire, Césette, Thomas Alexandre choisit le nom de Dumas en arrivant en France, où il débarque sans statut légal.

Sa carrière militaire fulgurante le mène des champs de bataille des Alpes jusqu’aux campagnes d’Italie et d’Égypte. Ses exploits légendaires – comme la prise du col du Mont-Cenis en 1794 avec seulement 30 hommes – lui valent rapidement le surnom de « Diable Noir ». Fervent défenseur des droits de l’Homme, il s’oppose ouvertement à Napoléon Bonaparte, notamment lors du rétablissement de l’esclavage en 1802. Cette confrontation marque le début de sa disgrâce, Bonaparte voyant en lui un rival charismatique potentiellement dangereux.

Un destin extraordinaire qui traverse les siècles

Les archives, notamment son journal de captivité découvert par l’historien Claude Ribbe, révèlent un homme d’honneur pris dans les tourments de son époque. Son histoire personnelle, marquée par l’ascension sociale et la chute brutale, préfigure les grands héros romanesques qu’imaginera plus tard son fils Alexandre.

Le tournage de « Dumas – Diable Noir » s’annonce comme un véritable défi pour l’équipe technique. La reconstitution minutieuse de la France révolutionnaire nécessitera la création de décors d’époque imposants, notamment pour les scènes de bataille qui constituent un élément central du récit.

La dimension historique au cœur du projet

Le défi du film sera de montrer la complexité de cette période à travers le regard d’un homme qui en a vécu toutes les contradictions. L’histoire de Thomas Alexandre Dumas résonne particulièrement avec les questions de justice et d’égalité qui nous préoccupent aujourd’hui.

Le projet sera soutenu par des producteurs de renom, à commencer par Pathé et Chapter 2, qui ne sont pas étrangers à l’univers des Dumas, ayant adapté avec succès Le Comte de Monte-Cristo et Les Trois Mousquetaires pour le grand écran. Le Comte de Monte Cristo est l’un des grands succès de l’année, avec plus de 9 millions de spectateurs dans l’hexagone. Srab Films, qui accompagne Ladj Ly depuis ses débuts et Les Misérables, est également de la partie, confirmant ainsi la dimension ambitieuse de ce nouveau film.

Reconnaissance posthume et mémoire partagée

Bien que moins célèbre que son fils, Thomas Alexandre Dumas est progressivement réhabilité dans la mémoire collective. En 2009, un monument représentant des fers brisés a été érigé place du général-Catroux à Paris, lieu où les nazis avaient vandalisé sa statue en 1943. Chaque année, le 10 mai, à l’occasion de la Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, une célébration en plein air rend hommage aux trois Dumas à travers des expositions, des lectures et des prestations culturelles. Claude Ribbe, lui-même, s’est battu pour que le général soit reconnu et distingué par la Légion d’Honneur à titre posthume.

« J’ai été immédiatement captivé par l’histoire de Dumas, le premier Général noir de l’armée française. Je suis impatient d’adapter ce récit sur grand écran, qui révélera une part oubliée de notre Histoire. » a déclaré Ladj Ly. En redonnant vie à la figure du général Dumas, Ladj Ly poursuit sa démarche cinématographique engagée.