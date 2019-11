Ladj Ly : réalisateur originaire du Mali cartonne sur les écrans français avec Les Misérables

Le film Les Misérables démarre une très belle carrière en France avec plus d’un demi million d’entrées pour sa première semaine sur les écrans des cinémas français. Une oeuvre qui a même été vue par le Président Emmanuel Macron qui a visionné le film à l’Elysée et en a été bouleversé. Le film de Ladj Ly, lauréat du prix du jury du dernier Festival de Cannes et qui représentera la France aux Oscars, est donc parti pour réaliser un carton.

Montfermeil, une cité à l’Est de Paris, le cadre ou a grandi Ladj Ly et où il a tourné ses premiers films avec ses amis Kim Chapiron, Romain Gavras et JR, des jeunes stars du monde artistique français issus du collectif Kourtrajmé. Sans jamais prendre partie, le film montre les tensions qui s’exacerbent entre les forces de l’ordre et les habitants de Montfermeil, une cité de Seine-Saint-Denis. Un film dur, qui ne cache rien de l’avenir compliqué qui attend la France qui n’a pas su intégrer ses nouveaux habitants, car Les Misérables c’est autant la population de la Cité que la police qui la surveille.

Né au Mali, Ladj Ly est arrivé en France à l’age de 3 ans pour s’installer dans la Cité des Bisquet, à Montfermeil. Le Mali, un pays qu’il n’a pas oublié puisqu’en 2014, il y a réalisé avec Said Belktibiaun le film 365 jours au Mali, un documentaire sur le conflit au nord de ce pays d’Afrique de l’Ouest alors que Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), les milices et les touaregs préparent la guerre.

Désormais star du cinéma mondial, Ladj Ly est attendu de pied ferme en Afrique pour présenter son œuvre. Même si les salles de cinéma sont rares sur le continent, il lui sera fait sans aucun doute un bon accueil. Pour sa première semaine sur les écrans français, avec 559 378 entrées, Les Misérables prend la deuxième place du box office, derrière l’indétrônable La Reine des neiges.