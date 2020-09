La vie luxueuse de CR7 et Georgina : Ronaldo claque 2,9 millions de livres sterling

Le championnat de Serie A va reprendre ses compétitions, ce vendredi, pour le compte de la saison 2020-2021 et Cristiano Ronaldo, qui a passé les meilleurs moments de ses vacances avec sa compagne Georgina Rodriguez, va défendre son titre avec la Juventus de Turin. Le couple est apparu dans des hôtels et restaurants exotiques, ces derniers temps.

Durant ses vacances d’été, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo et le mannequin par ailleurs actrice argentino-espagnole, Georgina Rodriguez, étaient également repéré en train de passer un bon moment sur un yacht privé de luxe, tout en prenant un bain de soleil. Les deux superstars auraient dépensé plus de 2,9 millions de livres sterling pour un style de vie exotique.

Les romances de Cristiano Ronaldo avec Georgina Rodriguez ont été portées à un autre niveau, cette année, après avoir offert au mannequin une bague de fiançailles d’une valeur d’environ 615 000 livres sterling. Ils ont aussi passé du temps ensemble dans des restaurants de luxe. les revenus de Georgina, qui gagne une allocation de 80 000 livres sterling par mois, lui permettant d’effectuer beaucoup de virées shopping au cours de sa romance de quatre ans avec le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Il faut souligner que le mannequin a également rendu la pareille en offrant à son homme un tout nouveau SUV Mercedes d’une valeur d’environ 93 000 livres sterling, pour son anniversaire, le 5 février dernier. Cristiano Ronaldo, connu pour son amour pour les voitures rapides et exotiques, a dans sa collection une Rolls-Royce Cullinan et Phantom, une Bugatti Veyron, trois Ferrari, une Aston Martin DB9, une Bentley GT Speed et une Lamborghini Aventador, d’une valeur de plus de 16 millions de livres sterling.

Les accessoires de sport de la star portugaise sont aussi flashy que son jeu de jambes. Au mois de janvier dernier, il a montré, sur les réseaux sociaux, sa montre Rolex de 371 000 livres sterling, qui a épaté ses fans. La Rolex GMT Master est recouverte de diamants. Il a été aperçu portant une montre Jacob & Co Caviar incrustée de plus de 400 diamants, lors du tirage au sort de l’UEFA Champions League de l’année dernière. Pour dire que CR7 est adepte de luxe et de belle vie.