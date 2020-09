Ronaldo et sa femme Georgina Rodriguez adorent «Jerusalema» de Master KG (vidéo)

Le chanteur et composteur sud-africain de Limpopo, Master KG, est la preuve vivante que les rêves deviennent réalité, à force d’y croire. Chaque semaine, tube «Jerusalema» bat des records de succès. Ce mercredi, l’un des plus grands footballeurs de sa génération, le Portugais Cristiano Ronaldo, a approuvé l’hymne actuel du monde, en publiant une vidéo sur Instagram avec la chanson en arrière-plan.

La vidéo montre le quintuple vainqueur du Ballon d’or mondial et sa partenaire se rendant à une soirée privée. Ils ont salué tout le monde à leur arrivée, se serrant la main et échangeant des baisers. Le rassemblement s’est transformé en une nuit inoubliable, alors que tout le monde a socialisé et apprécié de la bonne nourriture avec du vin, lors de quelques représentations. L’épouse de Ronaldo, Georgina Rodriguez, était au centre de l’attention, dans une robe rouge impressionnante. Les participants dansent toute la nuit et Ronaldo a montré ses talents de danseur.

« La vie est meilleure avec vos proches. Profitez de tous les moments avec amour et bonheur! Georginagio », était la légende de la vidéo Instagram de Ronaldo avec «Jerusalema» jouant en arrière-plan. Incrédule, Master KG s’est tourné vers son compte Twitter pour partager cette nouvelle passionnante. « Cristiano Ronaldo vient de publier Jerusalema sur son mur Instagram..Wow », a-t-il écrit.

«Jerusalema» est une chanson du musicien sud-africain Master KG, qui est sortie en décembre de l’année dernière. Le disque est devenu un succès instantané en Afrique du Sud, mais c’est à la mi-2020 qu’il est devenu complètement viral. Il est actuellement assis sur 111 millions de vues sur YouTube. À un moment donné, c’était la chanson la plus shazamée au monde. Ses réalisations ne cessent de se multiplier semaine après semaine. La chanson a récemment atteint le statut de platine en Italie, où Cristiano Ronaldo joue son football au sein de la formation de la Juventus de Turin. Pour profiter des fruits de son travail, Master KG vient de s’acheter une nouvelle BMW qui coûte environ 1 million de rands.

Master KG et Nomcebo se sont récemment associés sur une autre piste intitulée «Xola Moya Wam». La chanson a gagné beaucoup en popularité, certains fans affirmant qu’elle pourrait remplacer «Jerusalema». Pour se concentrer sur sa carrière musicale florissante, Master KG s’est récemment séparé de sa petite amie de longue date Makhadzi, qui connaît également une carrière musicale prospère. Cela a été un choc pour leurs fans.