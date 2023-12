La Tunisie ne veut pas d’un Hannibal noir sur Netflix !

Il y a quelques mois, l’Égypte avait censuré une série Netflix qui osait présenter Cléopâtre comme noire. Aujourd’hui, c’est la Tunisie qui s’en prend à la plateforme de streaming pour un projet de film sur le général carthaginois Hannibal Barca. L’acteur noir Denzel Washington est pressenti pour incarner le héro punique. Une hérésie pour les Tunisiens.

Hannibal Barca fut l’un des plus grands stratèges militaires de l’histoire. Il est né en 247 av. J.-C. à Carthage, une puissante cité-état située dans l’actuelle Tunisie. Fils d’Hamilcar Barca, un éminent général carthaginois, Hannibal a grandi dans un contexte de rivalité intense entre Carthage et Rome, les deux superpuissances de l’époque méditerranéenne.

Une vie construite dans l’opposition de Rome

À l’âge de neuf ans, Hannibal a juré à son père qu’il serait toujours l’ennemi de Rome, un serment qui a façonné le reste de sa vie. En 218 av. J.-C., il a initié la deuxième guerre punique contre Rome. Il est célèbre pour avoir mené son armée, y compris des éléphants de guerre, à travers les Alpes, une manœuvre audacieuse et stratégiquement brillante qui a pris Rome par surprise. En Italie, il a remporté plusieurs victoires majeures, mais, malgré ces succès, Hannibal ne put jamais porter le coup final à Rome, en partie à cause du manque de renforts et de soutien de Carthage. Après quinze ans en Italie, il fut rappelé en Afrique pour défendre sa patrie contre une contre-attaque romaine menée par Scipion l’Africain. La confrontation finale eut lieu à la bataille de Zama, en 202 av. J.-C., où Hannibal fut finalement vaincu.

La polémique en Tunisie autour du film Hannibal

Au mois de mai dernier, c’est en Égypte que la polémique sur la couleur de peau des acteurs avait démarré. La sortie d’une série Netflix sur Cléopâtre, la reine d’Égypte présentée comme une femme noire, avait fait scandale. Pourtant la question historique sur les origines de la célèbre reine n’a jamais été tranchée. On en sait plus aujourd’hui sur la beauté qui a conquis César que sur la couleur de sa peau.

Aujourd’hui, c’est en Tunisie que se pose cette question avec l’annonce de la production d’un film sur le général carthaginois Hannibal, avec Denzel Washington dans le rôle-titre.

Des critiques virulentes, dénoncent une « appropriation culturelle ». Ils estiment que le choix d’un acteur noir pour incarner Hannibal est une tentative de « voler l’histoire » de la Tunisie dont Carthage fut l’empire le plus puissant.

Netflix n’a pas encore réagi à la polémique. Le film doit sortir sur Netflix en 2024.

Des choix marketing et politique

La polémique en Tunisie autour du film Hannibal est symptomatique d’un débat plus large sur la représentation de l’histoire et de la culture. Dans un contexte de remise en question des récits eurocentrés, le choix d’un acteur noir pour incarner un personnage historique africain est susceptible de susciter des réactions vives. Pourtant, à cette époque déjà, de nombreux Africains vivaient en Italie. Mais le 360ma par exemple titre sur la possibilité de faire jouer Jeanne d’Arc par une Peuhle, espérant ainsi que les Occidentaux comprennent mieux le point de vue des Maghrébins. Pourtant, en France, personne n’a critiqué le choix d’Omar Sy pour jouer Lupin !

Mais si les Tunisiens sont si attachés à la vérité historique, ils devraient surtout contester l’âge de l’acteur et non sa couleur de peau. En effet, Hannibal avait environ 30 ans au début de ses exploits militaires. Denzel Washington, quant à lui, a 68 ans. C’est sans doute plus problématique que la couleur de peau.