La tournée africaine de Stéphane Séjourné s’achève en Côte d’Ivoire

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a bouclé, ce lundi, sa tournée africaine qui l’a mené dans trois pays du continent. Le chef de la diplomatie française était porteur d’un message d’une France qui aspire à des partenariats plus équitables et mutuellement bénéfique.



Stéphane Séjourné a conclu sa première tournée africaine en posant le pied en Côte d’Ivoire. Ce voyage, qui l’a également mené au Kenya et au Rwanda, visait à consolider les liens entre la France et ses partenaires africains, en insistant sur la nécessité de « partenariats équilibrés ». Lors d’un point de presse conjoint avec le Président ivoirien Alassane Ouattara, M. Séjourné a salué la « diaspora très active » entre les deux pays, la qualifiant de pont précieux entre les cultures et les économies.

Le ministre français des Affaires étrangères a également souligné les « bons résultats de l’économie ivoirienne » et le rôle important de la Côte d’Ivoire dans la stabilité régionale. Le Président Ouattara a, quant à lui, réaffirmé les « liens historiques, d’amitié et de coopération particulièrement étroits » qui unissent la France et la Côte d’Ivoire. Il a exprimé sa gratitude envers la France pour son soutien constant dans divers domaines.

Une nouvelle ère de collaboration

La visite de M. Séjourné s’inscrit dans le cadre d’une volonté française de refonder ses relations avec le continent africain. La France aspire à des partenariats plus équitables et mutuellement bénéfiques, basés sur l’écoute et le respect des aspirations africaines. Avant Abidjan, le ministre français s’est rendu au Kenya, où il a plaidé pour des « partenariats équilibrés » profitables aux pays africains. Il a ensuite participé aux commémorations du 30ème anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda.

M. Séjourné a quitté Abidjan lundi soir, laissant derrière lui un message clair : la France est résolue à construire une nouvelle dynamique de collaboration avec l’Afrique, basée sur des partenariats plus justes et plus solidaires. La tournée africaine de Stéphane Séjourné a permis de réaffirmer l’importance des liens entre la France et ses partenaires africains, tout en soulignant la nécessité d’une collaboration renouvelée et plus équilibrée.