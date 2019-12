La Sud-Soudanaise Adut Akech récompensée aux Fashions Awards 2019

Lundi 2 décembre, la ville de Londres a accueilli un prestigieux évènement de mode : les Fashions Awards. Au cours de cette cérémonie, les acteurs de la mode qui ont le plus impacté au cours de l’année sont distingués puis récompensés. Un fonds est ensuite mis à leur disposition pour soutenir leurs efforts. Pour le compte de l’édition de 2019, c’est une icône africaine qui a remporté les Fashions Awards. Adut Akech est une mannequin d’origine sud-soudanaise qui passe du statut d’ancienne réfugiée de guerre à celle de star mondiale.

Adut Akech est âgée de 19 ans et mesure 1 mètre 78. Crâne rasé, regard perçant, teint ébène, elle a un physique parfait qui cache merveilleusement son histoire émouvante. En effet, elle est née entre le Kenya et le Soudan du Sud, de parents qui avaient constamment peur et fuyaient leur pays.

La jeune Sud-Soudanaise a passé cinq années de sa vie dans un camp de réfugiés. Dans le camp de Kakuma, la vie était plus ou moins normale, mais il y avait un problème parce que les adultes étaient tout le temps effrayés, confie-t-elle. Sa famille immigre ensuite en Australie. Elle était âgée de 8 ans à l’époque, mais faisait déjà montre d’une grande force de caractère. Elle était objet de harcèlement et de moquerie à l’école à cause de sa grande taille et ses dents écartées. Toutefois, elle était persuadée que sa différence la rendait belle et unique.

Défilé de mode à 13 ans

Adut Akech pousse son premier cri dans l’univers de la mode à 13 ans grâce à sa participation à un défilé de mode organisé par un membre de sa famille. A 16 ans, son talent fût remarqué par une agence de Sydney qui lui offre un contrat. Le jeune mannequin lance alors sa carrière à Paris chez Saint-Laurent. Ce contrat lui permet d’enchaîner des campagnes publicitaires pour les grandes marques comme Zara, Valentino, Calvin Klein, Givenchy et d’être choisie pour faire la couverture du magazine Vogue.

Malgré son succès, le top model n’oublie pas ses origines. Elle soutient les actions humanitaires de L’Organisation des Nations Unies. Etre réfugiée n’est ni un choix ni une fatalité, déclare-t-elle.

