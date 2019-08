Pour Who Australia, les mannequins africains sont toutes les mêmes ?

La semaine dernière, Adut Akech, «l’ambassadeur» de la Fashion Week de Melbourne, a fait l’objet d’un article de fond dans le magazine Who Australia. Malheureusement, l’image accompagnant l’histoire était celle de Flavia Lazarus, un modèle australo-ougandais. Comment interprété une telle erreur ? La réponse d’Adut Akech, tout en reconnaissant le caractère non intentionnelle de l’erreur, n’en met pas moins en cause un racisme latent.

Dans son post Instagram, Adut Akech a attribué l’erreur au racisme. « J’ai l’impression que toute ma race a été bafouée », déclare t-elle, précisant cependant que l’l’erreur du magazine n’était pas intentionnelle. Devant le tollé provoqué par cette lamentable erreur, les excuses des autorités australienne se sont suivies et le maire de Melbourne a rencontré Akech et déclaré qu’il travaillerait pour que « ces actes de discrimination, intentionnels, blasés ou aveuglément, ne se produisent pas».

Adut Akech, est une mannequin soudanaise dont la famille s’est réfugiée en Australie. Elle fait partie des femmes mises à l’honneur par Meghan Markle, Altesse Royale d’Angleterre, lors d’un numéro spécial de Vogue cet été.

La réponse d’Adut Akech (traduction)

Au cours des derniers jours, j’ai longuement réfléchi à la manière d’aborder cette situation qui ne me convient pas.

Pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière @whomagazine (Australie) a publié un article de fond sur moi. Dans l’interview, j’ai parlé de la façon dont les gens perçoivent les réfugiés et l’attitude des gens envers la couleur en général. Avec l’article, ils ont publié une grande photo disant que c’était moi. Mais c’était d’une autre fille noire.

Cela m’a bouleversé, m’a énervé, m’a fait me sentir très irrespectueux et pour moi, c’est inacceptable et inexcusable en toutes circonstances. Non seulement je me sens personnellement insultée, mais j’ai le sentiment que toute ma race a été négligée et c’est pourquoi j’estime qu’il est important que je m’attaque à ce problème. Celui qui a fait cela a clairement pensé que c’était moi dans cette image et ce n’est pas normal. C’est une grosse affaire à cause de ce dont j’ai parlé dans mon entretien. Par cet événement, j’ai l’impression que cela défait le but de ce que je représente et dont je parle. Cela montre que les gens sont très ignorants et ont l’esprit étroit, ils pensent que chaque fille noire ou africaine est la même.

J’ai l’impression que cela ne serait pas arrivé à un modèle blanc. Mon objectif pour ce billet n’est pas de critiquer le magazine Who, ils m’ont présenté des excuses directement, mais j’ai le besoin d’exprimer publiquement ce que je ressens. Cela m’a profondément touché et nous devons entamer une conversation importante qui doit avoir lieu. Je suis sûr que je ne suis pas la première personne à avoir vécu cela et que cela doit cesser. J’ai été appelé par le nom d’un autre modèle qui se trouve être de la même ethnie. Je trouve cela très ignorant, impoli et irrespectueux envers nous deux, tout simplement parce que nous savons que cela n’arrive pas avec les modèles blancs. Je veux que ce soit un peu un réveil pour les gens de l’industrie. Ce n’est pas correct et vous devez faire mieux. Les grandes publications doivent s’assurer de bien vérifier les choses avant de les publier, surtout quand il s’agit d’histoires et d’interviews réelles, et pas seulement de rumeurs inventées. Pour ceux qui travaillent dans les shows et les tournages, il est important de ne pas confondre les noms de modèles. Australie, vous avez beaucoup de travail à faire et vous devez faire mieux et cela va au reste de l’industrie.