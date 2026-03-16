La Somalie dénonce les ambitions militaires d’Israël sur le territoire du Somaliland

Au cœur d’une Corne de l’Afrique sous haute tension, Mogadiscio accuse Israël de vouloir installer des capacités militaires au Somaliland. Cela ravive les rivalités régionales autour des routes énergétiques et des dispositifs de surveillance maritime.

La Corne de l’Afrique traverse une zone de turbulences inédite où les enjeux énergétiques s’entremêlent désormais aux stratégies militaires internationales. Au centre de ce jeu d’échecs, le Somaliland, région sécessionniste de la Somalie, devient le théâtre de manœuvres complexes impliquant des acteurs aussi divers que l’Iran, Israël et Djibouti. Ce territoire, bien que non reconnu par la majorité de la communauté internationale, s’affirme comme un pivot stratégique où la surveillance maritime et le commerce de l’énergie redéfinissent les équilibres régionaux.

L’ombre du gaz iranien et les réseaux de contournement

L’affaire du navire CLIFTON a récemment exposé au grand jour la porosité des contrôles dans la zone. Ce méthanier, aux identités multiples, illustre l’existence d’un système sophistiqué permettant l’exportation d’hydrocarbures sous sanctions, notamment en provenance d’Iran. Le déchargement de cargaisons à Berbera révèle l’efficacité de réseaux logistiques capables de transformer des navires en véritables « caméléons » des mers. Ces bâtiments changent de pavillon et de structure de propriété en un temps record pour s’insérer dans les marchés locaux en toute discrétion.

Cette fluidité commerciale repose sur des infrastructures portuaires majeures et des interconnexions financières où Djibouti joue un rôle prépondérant. Les institutions bancaires régionales, opérant parfois dans un cadre de transparence limitée, facilitent la circulation de fonds liés à ce commerce énergétique parallèle. Ces circuits permettent ainsi à des acteurs sous embargo de maintenir une présence économique vitale tout en rendant les responsabilités politiques particulièrement difficiles à établir pour les régulateurs internationaux.

Entre surveillance militaire et souveraineté contestée

Parallèlement à ces flux énergétiques opaques, le Somaliland se retrouve au cœur d’un rapprochement diplomatique et militaire spectaculaire avec Israël. Des révélations récentes font état de discussions avancées concernant un partenariat de sécurité qui pourrait inclure l’installation de capacités de surveillance, voire d’une base militaire, sur le littoral. Ce projet viserait notamment à contrer les activités des Houthis au Yémen, alliés de l’Iran, renforçant ainsi la position israélienne face aux menaces maritimes en mer Rouge.

Cette reconnaissance diplomatique par l’État hébreu et ces projets militaires provoquent une vive réaction de la part du gouvernement fédéral somalien. Mogadiscio, qui revendique la pleine souveraineté sur le territoire du Somaliland, dénonce une ingérence étrangère susceptible de déstabiliser une région déjà fragile. Pour les autorités somaliennes, l’utilisation de ce territoire pour des conflits extérieurs constitue une attaque délibérée contre l’intégrité nationale de la Somalie et créant une tension diplomatique majeure dans la Corne de l’Afrique.

Un défi pour la stabilité et la traçabilité internationale

La convergence de ces intérêts contradictoires transforme le littoral du Somaliland en une « zone grise » où les sanctions internationales peinent à s’appliquer. D’un côté, des infrastructures comme le port de Berbera, soutenu par les Émirats arabes unis, servent de points d’entrée à des flux de marchandises stratégiques. De l’autre, la présence potentielle de forces de renseignement étrangères accentue la militarisation de la zone.

Pour les puissances occidentales, cette situation souligne l’urgence de renforcer la traçabilité maritime et la transparence des structures de propriété des entreprises opérant dans le secteur de l’énergie. Sans une coopération accrue et une surveillance rigoureuse des flux financiers et logistiques, le Somaliland pourrait devenir durablement le maillon faible du système de sanctions internationales, tout en restant le point de friction principal entre les ambitions régionales de l’Iran et les impératifs de sécurité d’Israël.