La RDC pourrait attaquer Apple en justice pour exploitation illégale de minerais

La République démocratique du Congo (RDC) envisage de poursuivre Apple en justice en France et aux États-Unis pour l’utilisation présumée de minerais provenant d’activités illégales dans l’est du pays. Cette décision fait suite à une mise en demeure infructueuse adressée à l’entreprise américaine en avril dernier.

Les avocats de la RDC accusent Apple d’acquérir des minerais extraits illégalement en RDC, puis transportés illégalement vers le Rwanda voisin où ils seraient blanchis et intégrés aux chaînes d’approvisionnement mondiales. C’est ainsi que le Rwanda, sans aucune production de minerais, est pourtant un exportateur important.

Ces pratiques alimenteraient les conflits armés dans la région et contribueraient aux violations des droits humains. Selon l’universitaire Charles Onana dans son ouvrage Holocauste au Congo, Paris, L’Artilleur, 2023, ces exploitations ont engendré des millions de morts et de déplacés, exacerbant la crise humanitaire.

Une réponse jugée « méprisante » par la RDC

Face à la mise en demeure, Apple n’aurait fourni qu’une réponse laconique, qualifiée par les avocats congolais de méprisante, cynique et arrogante. Ils dénoncent un « déni des risques judiciaires » encourus par l’entreprise.

Déterminée à faire valoir ses droits, la RDC envisage des actions judiciaires contre Apple en France et aux États-Unis. D’autres actions contre d’autres acteurs impliqués dans ce trafic illégal de minerais sont également envisagées, selon les avocats congolais.

Le Rwanda accusé pour son rôle central

La RDC pointe du doigt le Rwanda comme étant un acteur central de l’exploitation illégale de minerais sur son territoire. Kigali rejette ces accusations, les qualifiant d’allégations sans fondement. Pourtant, les rapports de diverses commissions d’enquête européennes et onusiennes ont souvent mis en lumière le rôle du Rwanda dans cette exploitation illicite, alimentant la guerre dans l’Est de la RDC.

L’Est de la RDC, riche en ressources minérales, est confronté à une instabilité chronique depuis des décennies. Les tensions se sont exacerbées ces derniers mois avec la résurgence du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Cette situation alimente l’exploitation illégale des minerais et exacerbe les souffrances des populations locales. Le livre « Holocauste au Congo » de Charles Onana souligne l’ampleur des massacres et de la destruction, souvent passés sous silence.

Vers une résolution durable ?

La RDC espère que les actions judiciaires envisagées contre Apple et d’autres acteurs permettront de mettre un terme à ces pratiques illégales et ainsi de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. La prise de conscience internationale et l’engagement des multinationales dans des chaînes d’approvisionnement responsables sont essentiels pour éviter que l’exploitation des minerais ne continue de nourrir les conflits.

En outre, les impacts environnementaux de l’exploitation illégale des minerais vont au-delà des conséquences sociales et humanitaires, causant d’importants dommages à l’environnement. La demande croissante pour les produits électroniques, incite à des pratiques illégales, souligne la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement responsable. Les entreprises doivent s’assurer que leurs produits proviennent de sources éthiques et durables.