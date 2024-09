La RDC a reçu un premier lot de vaccins contre le mpox

La République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un premier lot de 100 000 doses de vaccin contre le mpox. Cette livraison marque une étape importante dans la lutte contre cette épidémie qui sévit dans le pays. Ce don fait partie d’un engagement plus large de l’Union Européenne qui prévoit de fournir au total plus de 566 000 doses à la RDC.

Un rayon d’espoir pour la République Démocratique du Congo : l’arrivée de 100 000 doses de vaccins anti-mpox marque un tournant dans la lutte contre cette épidémie qui dévaste le pays. Cette livraison, fruit d’une solidarité internationale, offre une bouée de sauvetage aux populations vulnérables de ce pays d’Afrique Centrale.

Mpox : 19 000 infections et 650 décès recensés

Depuis janvier, la RDC est confrontée à une flambée de cas de mpox, avec plus de 19 000 infections et 650 décès recensés. Le virus s’est également propagé dans d’autres pays d’Afrique, comme le Burundi, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire et même la Guinée qui a signalé son premier de variole du singe.

Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d’alerte. Le gouvernement congolais, en collaboration avec les partenaires internationaux, prévoit de lancer une campagne de vaccination, dès le mois prochain pour endiguer l’épidémie. En parallèle, des efforts sont déployés pour améliorer la surveillance épidémiologique et renforcer les systèmes de santé en Afrique.

3,6 millions de doses supplémentaires

Si cette première étape est encourageante, de nombreux défis restent à relever, notamment une distribution équitable des vaccins, le lancement de campagnes d’information efficaces, le renforcement des systèmes de santé, entre autres. La distribution de vaccins se fait en collaboration avec l’Africa CDC qui vient appuyer les autorités congolaises.

L’Africa CDC prévoit de distribuer 3,6 millions de doses supplémentaires dans d’autres pays africains touchés par la variole du singe. Parmi ceux-ci, le Gabon, le Burundi, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire. Des livraisons qui interviendront dans les 15 jours suivant l’arrivée du premier lot de vaccins contre cette maladie considérée comme une urgence mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé.