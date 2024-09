La Guinée confirme son premier cas de variole du singe

Les autorités sanitaires guinéennes ont annoncé avec inquiétude la confirmation d’un premier cas de variole du singe sur le territoire. Ce cas a été détecté dans la commune de Macenta, en Guinée forestière, et concerne une fillette de 7 ans.

Après des analyses effectuées au Centre de recherche en virologie de Gueckedou, le diagnostic de variole du singe a été formellement posé. Classée comme urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS, la variole du singe continue de se propager au-delà de son foyer principal en Afrique centrale. Face à cette menace, les autorités sanitaires guinéennes ont renforcé la surveillance épidémiologique et mis en place des mesures de prévention pour limiter la propagation du virus.

La nouvelle de l’apparition de la maladie en Guinée vient s’ajouter à une situation déjà préoccupante en Afrique de l’Ouest, où le Nigeria et la Côte d’Ivoire ont également signalé des cas de cette maladie. La Côte d’Ivoire fait face à une recrudescence des cas de variole du singe. L’épidémie s’étend dans plusieurs districts sanitaires. Depuis le début de l’épidémie, la Côte d’Ivoire a enregistré 32 cas confirmés, dont un décès.

RDC, pays le plus touché par la variole du singe

La maladie s’est propagée dans 15 districts sanitaires, notamment à Abidjan, Yopougon, Koumassi, Cocody-Bingerville. Le district de Dianra (Nord), est le plus touché avec neuf cas confirmés et huit cas suspects. La RDC reste le pays le plus touché par la variole du singe. Lors d’une visite dans ce pays d’Afrique Centrale, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé l’arrivée imminente de vaccins. Le directeur général de l’OMS a salué la décision du Président Félix Tshisekedi de mobiliser 10 millions de dollars pour faire face à cette maladie virale qui gagne du terrain dans le pays.

En RDC, la maladie a déjà causé la mort d’au moins 610 personnes. Un taux de 97% des décès liés à l’épidémie de variole du singe en Afrique, depuis le début de l’année. Quelque 18 000 cas suspects ont été signalés dans ce seul pays qui concentre ainsi pas moins de 96 % des cas en Afrique. L’Équateur figure parmi les provinces les plus touchées.