la prévention et la santé dentaire au centre des débats à Yaoundé

« Les nouvelles innovations au service de la santé bucco-dentaire ». C’est le thème choisi pour la 3è édition du Salon dentaire d’Afrique centrale, tenue du 15 au 17 mai 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé.

Cette importante rencontre de trois jours, organisée par l’Association dentaire d’Afrique centrale (Adac), a connu la participation active des professionnels de la santé bucco-dentaire, étudiants, partenaires et passionnés. Il y avait au programme : des ateliers de formation, des conférences débats, des rencontres et des expositions.

Selon le Dr Fabrice Dassie, président-fondateur de l’Adac (Association dentaire d’Afrique centrale) et chirurgien-dentiste, « les nouvelles technologies, le numérique, la recherche scientifique et clinique ont profondément révolutionné la pratique de l’art dentaire ces dernières décennies partout dans le monde. L’implantologie, les conceptions fabriquées et assistées par ordinateur (Cfao), le laser, les aligneurs invisibles, l’endodontie mécanisée et bien d’autres innovations médico-dentaires placent les professionnels dentaires dans un environnement où il faut à la fois conjuguer médecine, humanité et modernité ».

« Face à ces défis, la mobilisation et la mise en commun des moyens est plus que jamais nécessaire en particulier dans nos pays en développement où il faudra alors penser en même temps au développement économique mais aussi à ceux de la science, de la technologie et de la médecine. Une mise en commun des forces d’autant plus nécessaire dans une discipline ultra spécialisée de la médecine qu’est la chirurgie dentaire, qui a la particularité de nécessiter un plateau technique très large et complexe, des consommables qui se recensent en milliers, et qui elle-même se compose de nombreuses autres spécialités bien différentes de l’orthodontie à l’implantologie », ajoute-t-il.

L’Association dentaire d’Afrique centrale (Adac)

C’est un véritable espace de rassemblement de toutes les forces de l’univers dentaire de la sous-région. Elle œuvre au développement de la connaissance scientifique, clinique, de la qualité des soins, de produits et des équipements. Elle agit pour l’amplification des actions préventives, sociales et la vulgarisation des pratiques conformes aux données acquises de la science.

En fédérant en son sein différentes associations locales et nationales, l’Adac se veut être une force de représentation de tous les professionnels dentaires face aux partenaires nationaux et internationaux en participant au premier plan des réflexions, orientation et décisions pour la promotion d’une médecine dentaire de pointe, humaine au service des populations africaines.