La polémique Der Zakarian : les Africains ne doivent pas oublier qui les paye !

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire approche, les entraîneurs de clubs européens, tels que Michel Der Zakarian à Montpellier, sont confrontés au défi de gérer leurs joueurs africains partagés entre les obligations en club et la préparation pour cette compétition majeure. Mais pour l’entraineur de Montpellier, les Africains ne devraient pas oublier qui les paye !

Michel Der Zakarian, entraîneur chevronné dans le monde du football français, a bâti une solide réputation. Originaire d’Arménie, il a été un défenseur emblématique de Nantes et de Montpellier avant d’entamer une riche carrière d’entraîneur. Der Zakarian est reconnu pour sa rigueur tactique et son style de jeu organisé, lui ayant valu le respect dans le milieu pour son leadership et sa compétence, mais il est aussi réputé pour ses coups de gueule.

Ne pas oublier qui paye ! Un rapport de dominant à dominé

Et fidèle à sa réputation, Michel Der Zakarian vient de faire une sortie qui fait polémique. Il a accusé ses joueurs africains de se préserver en vue de la prochaine CAN, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2024 en Côte d’Ivoire. « Je ne sais pas si c’est volontaire, mais je vois que mes joueurs africains sont moins impliqués, depuis quelques semaines« , a-t-il déclaré après une défaite contre Lens. « Certains pensent plus à la CAN qu’au club, sauf qu’ils sont payés par le club. Il ne sont pas payés par la CAN, ni par leur pays. Il faut penser au club d’abord ». Ces déclarations ont généré des opinions partagées, reflétant le dilemme des clubs européens qui doivent jongler entre les exigences du calendrier de leurs championnats nationaux et les aspirations nationales de leurs joueurs africains.

Une sortie que les amateurs de football n’acceptent pas. En effet, lorsque des joueurs de l’équipe de France se préservent en prévision de l’Euro, personne ne les critique. Pourquoi en va-t-il différemment pour les africains ?

La prochaine CAN en Côte d’Ivoire

La prochaine édition de la CAN en Côte d’Ivoire est très attendue, en janvier 2024. Cet événement majeur offre une plateforme pour les talents africains de briller au niveau international. La compétition promet d’être passionnante, avec des nations africaines talentueuses et motivées, prêtes à lutter pour le prestigieux trophée. Algérie, Côte d’Ivoire, Maroc et Sénégal font figure de favoris.