Au cœur de la médina de Fès, au Maroc, se dresse un joyau architectural et intellectuel dont l’importance historique demeure souvent méconnue du grand public. L’Université Al Quaraouiyine, fondée il y a plus de douze siècles, détient le titre prestigieux de plus ancienne institution d’enseignement supérieur au monde encore en activité. Plongée dans l’histoire fascinante de ce bastion du savoir qui a façonné la pensée humaine bien avant l’émergence des universités européennes.

Une fondation visionnaire par une femme d’exception

L’histoire d’Al Quaraouiyine débute en 859, lorsque Fatima Al-Fihri, fille d’un riche marchand tunisien immigré à Fès, décide de consacrer son héritage à la création d’une institution dédiée à l’éducation et à la spiritualité. Cette femme érudite, animée par une soif de connaissance et un profond sens du mécénat, mobilise d’importantes ressources pour édifier ce qui était initialement une mosquée-université.

Ce qui distingue cette fondation est son origine : dans une époque où les femmes étaient souvent écartées des sphères intellectuelles, c’est une femme visionnaire qui établit ce qui est devenu l’institution académique la plus ancienne du monde encore en activité. Ce fait historique remarquable témoigne de la place parfois méconnue des femmes dans le développement intellectuel du monde médiéval islamique.

L’UNESCO et le Livre Guinness des records reconnaissent officiellement Al Quaraouiyine comme la plus ancienne institution d’enseignement supérieur au monde fonctionnant sans interruption depuis sa création. Douze siècles plus tard, l’université continue d’accueillir des étudiants, préservant ainsi un héritage académique ininterrompu à travers les âges.

Un carrefour intellectuel aux multiples influences

Dès sa fondation, Al Quaraouiyine s’est imposée comme un centre névralgique du savoir dans le monde médiéval. Son rayonnement s’étendait bien au-delà des frontières du Maghreb, attirant des érudits et des étudiants venus des quatre coins du monde musulman, mais aussi d’Europe et d’Afrique subsaharienne.

L’université a joué un rôle fondamental dans la préservation et la transmission des connaissances dans des domaines aussi variés que les mathématiques, l’astronomie, la médecine, la théologie, la philosophie et la linguistique. À une époque où l’Europe traversait ce que certains historiens ont qualifié d' »âges sombres« , Al Quaraouiyine conservait précieusement les savoirs antiques tout en développant de nouvelles connaissances.

La bibliothèque d’Al Quaraouiyine, récemment restaurée et ouverte de nouveau au public en 2016, abrite des manuscrits d’une valeur inestimable, dont certains remontent au IXe siècle. On y trouve notamment des copies anciennes du Coran, des traités scientifiques grecs traduits en arabe, et des ouvrages originaux rédigés par les savants qui ont enseigné entre ses murs.

Des figures intellectuelles majeures associées à son histoire

Au fil des siècles, Al Quaraouiyine a vu passer dans ses salles d’étude et ses cours des intellectuels dont les travaux ont profondément influencé la pensée humaine. Parmi les plus célèbres figure Ibn Rochd, connu en Occident sous le nom d’Averroès (1126-1198), philosophe, médecin et juriste dont les commentaires sur Aristote ont joué un rôle crucial dans la redécouverte de la philosophie grecque en Europe.

Le mathématicien et astronome Al-Bitruji (mort vers 1204), qui a proposé une alternative au modèle astronomique de Ptolémée, aurait également fréquenté ses bancs. Ibn Khaldoun (1332-1406), considéré comme l’un des précurseurs de la sociologie moderne, y a étudié avant de développer ses théories révolutionnaires sur l’histoire des civilisations.

Plus surprenant encore, certaines sources historiques suggèrent que le pape Sylvestre II (né Gerbert d’Aurillac, 946-1003), reconnu pour avoir introduit le système numérique arabe et l’astrolabe en Europe, aurait été en contact avec les enseignements d’Al Quaraouiyine lors de son séjour en Espagne musulmane. Ce lien, bien qu’indirect, illustre le rôle crucial de l’université dans la transmission du savoir vers l’Europe chrétienne.

Un pont entre Orient et Occident

L’impact d’Al Quaraouiyine sur le développement intellectuel occidental s’est principalement exercé via l’Andalousie, cette région d’Espagne sous domination musulmane pendant près de huit siècles. Les étudiants formés à Fès rapportaient avec eux des connaissances scientifiques et philosophiques qui allaient progressivement irriguer la pensée européenne.

Cette circulation des savoirs a contribué à l’émergence de ce que les historiens appellent la « Renaissance du XIIe siècle« , une période d’intense activité intellectuelle qui a précédé la Renaissance italienne et posé les fondements de la révolution scientifique européenne.

Une comparaison avec les premières universités européennes

Lorsqu’on évoque les plus anciennes universités du monde, le regard se tourne souvent vers l’Europe. Pourtant, les institutions européennes sont nettement plus récentes qu’Al Quaraouiyine. L’Université de Bologne, fondée en 1088 en Italie, est généralement considérée comme la plus ancienne université d’Europe. Elle est suivie par l’Université d’Oxford (dont les premières mentions datent de 1096), l’Université de Paris (créée autour de 1150), et l’Université de Cambridge (fondée en 1209).

Si ces institutions européennes sont souvent désignées comme les « premières universités modernes », c’est principalement en raison de leur organisation en facultés distinctes, de leur système de diplômes formalisés et de leur gouvernance autonome. Elles ont indéniablement façonné le modèle universitaire qui s’est ensuite répandu dans le monde entier. Cependant, Al Quaraouiyine les a précédées de plus de deux siècles, fonctionnant déjà comme un centre d’enseignement supérieur organisé lorsque Bologne ouvrait ses portes. Cette antériorité historique mérite d’être reconnue pour comprendre pleinement l’évolution mondiale des institutions du savoir.

Al Quaraouiyine aujourd’hui : entre tradition et modernité

Aujourd’hui, l’Université Al Quaraouiyine continue de dispenser un enseignement, principalement axé sur les études islamiques et juridiques. Le complexe architectural, magnifiquement préservé, comprend toujours la mosquée d’origine, des salles d’étude, une bibliothèque et des espaces résidentiels pour les étudiants.

L’importance historique et culturelle d’Al Quaraouiyine représente un témoignage exceptionnel de la contribution du monde islamique à l’histoire intellectuelle mondiale et rappelle le rôle crucial des échanges interculturels dans le développement du savoir humain. Dans un monde contemporain où le dialogue interculturel est plus nécessaire que jamais, l’héritage d’Al Quaraouiyine nous invite à reconnaître la nature profondément interconnectée de notre patrimoine intellectuel commun et à cultiver une vision plus inclusive de l’histoire du savoir.

Note : L’orthographe du nom de l’université peut varier selon les translittérations : Al Quaraouiyine, Al-Qarawiyyin, Al-Karaouine ou encore Kairouyine, désignant toujours cette institution historique de Fès au Maroc.