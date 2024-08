La particularité du bœuf sauce bloquée en Afrique

Dans la cuisine africaine, la « sauce bloquée » désigne une méthode de cuisson spécifique, souvent appliquée à des plats comme le « bœuf sauce bloquée ». Cette technique consiste à mijoter la viande dans une sauce épaissie jusqu’à ce qu’elle devienne riche et dense. Le terme « bloquée » se réfère à l’épaisseur et à la consistance de la sauce, qui enveloppe complètement la viande, la rendant savoureuse et bien assaisonnée.

Caractéristiques de la « sauce bloquée »

La sauce est cuite jusqu’à devenir très épaisse, presque pâteuse, contrastant avec les sauces plus liquides couramment trouvées dans d’autres recettes. En mijotant longtemps, les saveurs des épices, des aromates et de la viande se concentrent, donnant une sauce riche en goût. La viande est souvent d’abord saisie pour caraméliser les surfaces avant d’être cuite lentement dans la sauce épaissie.

Préparation typique du « bœuf sauce bloquée »

Ingrédients :

Bœuf (découpé en morceaux)

Tomates

Oignons

Ail

Gingembre

Piments

Épices (bouillon cube, poivre, sel)

Huile végétale

Instructions :

Saisir la viande : Dans une grande casserole, chauffer de l’huile et saisir les morceaux de bœuf jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Préparer la sauce : Dans la même casserole, ajouter les oignons, l’ail et le gingembre hachés. Faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter ensuite les tomates concassées et les piments, et laisser cuire jusqu’à ce que les tomates soient bien réduites.

Ajouter les épices et la viande : Remettre les morceaux de bœuf dans la casserole. Assaisonner avec le bouillon cube, le sel et le poivre.

Mijoter : Ajouter un peu d’eau pour éviter que la sauce ne colle, puis couvrir et laisser mijoter à feu doux. La sauce doit épaissir progressivement, enrobant bien les morceaux de viande.

Finaliser : Une fois la viande tendre et la sauce bien épaisse, le plat est prêt à être servi.

Le « bœuf sauce bloquée » est souvent accompagné de riz ou d’attiéké, un couscous de manioc typique de la cuisine ivoirienne, complétant parfaitement ce plat savoureux et riche.