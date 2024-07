Amarante à la Queue de Bœuf : une recette originale

L’amarante, connue sous les noms d’Endeng ou Fôlong en Afrique centrale, est une plante herbacée largement utilisée dans les cuisines d’Amérique du Sud et d’Afrique. En Afrique, notamment au Gabon, au Cameroun et en Guinée Équatoriale, ses feuilles sont consommées de manière similaire aux épinards, offrant une base nourrissante et versatile pour de nombreux plats traditionnels.

La recette commence par la préparation méticuleuse de l’amarante. Les feuilles sont soigneusement lavées, les parties dures de la tige retirées, puis cuites à la vapeur dans une couscoussière pour préserver leur saveur et leur texture. Parallèlement, une queue de bœuf est préparée dans une cocotte minute avec de l’oignon, du céleri, du gingembre et un bouillon de bœuf, enrichissant la viande d’arômes profonds et complexes.

Cuisson et assemblage

Après une cuisson à vapeur, les feuilles d’amarante sont finement hachées et mises de côté. La viande, une fois tendre, est combinée avec des aromates frais dans une grande casserole, où elle est mijotée avec des tomates et de l’amarante hachée. Ce mélange est assaisonné au goût avec du sel, du bouillon supplémentaire et de l’ail écrasé, avant d’être laissé à mijoter à découvert pour réduire et concentrer la sauce.

Ce plat est traditionnellement servi chaud et peut être accompagné de manioc, de bananes plantains ou de riz, selon les préférences locales. L’amarante à la queue de bœuf est non seulement délicieuse mais aussi nutritive, riche en fer, protéines, et autres nutriments essentiels.

Ce plat est une célébration des saveurs et des traditions culinaires d’Afrique centrale. Il illustre parfaitement comment des ingrédients simples, tels que l’amarante et la queue de bœuf, peuvent être transformés en un repas réconfortant et satisfaisant. Avec sa riche histoire et sa préparation soignée, l’amarante à la queue de bœuf est plus qu’un plat, c’est un voyage culturel à travers les saveurs d’Afrique.

Ingrédients

1Kg d’amarante en botte

1Kg de queue de boeuf

2 gros oignons

1 grosse tomate ou 2 tomates normales

1 gros morceau de gingembre

2 branches de céleri

3 gousses d’ail, poivre sel, 2 bouillons de boeuf

1/2 verre d’huile

1 grand verre d’eau