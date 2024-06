La Méditerranée se mobilise pour sa biodiversité : NABTA lance sa deuxième édition

Le programme NABTA, initiative phare pour la préservation de la biodiversité méditerranéenne, annonce aujourd’hui le lancement de sa deuxième édition. Face aux défis environnementaux croissants, ce projet ambitieux vise à rassembler et former des acteurs clés de la région.

Le bassin méditerranéen, reconnu comme le deuxième plus grand hotspot de biodiversité au monde, fait face à des menaces sans précédent. Ainsi, désertification, dégradation des sols et pollution mettent en péril ses écosystèmes uniques et les communautés qui en dépendent. C’est dans ce contexte que NABTA intensifie ses efforts pour promouvoir une économie en harmonie avec la nature.

« Notre objectif est de créer un réseau solide d’innovateurs environnementaux à travers le sud de la Méditerranée, » déclare un porte-parole du programme. Cette année, NABTA accompagnera 25 porteurs de projets issus de cinq pays : Algérie, Égypte, Liban, Maroc et Tunisie.

Candidature à soumettre avant le 1er septembre

Le programme, fruit d’une collaboration entre le Campus AFD et INCO, s’adresse à un large éventail d’acteurs francophones. Entrepreneurs, administrations publiques, ONG et universités sont invités à soumettre leurs candidatures avant le 1er septembre 2024.

Les participants sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement intensif de novembre 2024 à juillet 2025. Au programme : ateliers collectifs, sessions de coaching et formation aux compétences numériques. L’accent sera mis sur le développement de modèles économiques durables et la mesure d’impact environnemental.

Evénement de clôture à Tunis

Point d’orgue de cette édition, un événement de clôture se tiendra à Tunis. Durant six jours, les participants auront l’opportunité de se reconnecter à la nature et de présenter leurs projets lors d’une exposition finale.

Alors que la région fait face à des défis environnementaux critiques, NABTA 2024 s’impose comme une plateforme essentielle pour catalyser le changement. C’est pourquoi vous pouvez postuler via le formulaire en ligne.