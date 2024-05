La Marocaine Ilham Kadri, CEO la mieux payée de Belgique

Née à Casablanca au Maroc, Ilham Kadri a tracé un parcours exceptionnel marqué par son intelligence, sa détermination et son leadership hors du commun. Malgré ses origines modestes, elle a su s’imposer comme l’une des figures les plus influentes du monde des affaires en Belgique et au-delà.

Une carrière fulgurante dans l’industrie chimique

Diplômée d’un doctorat en physico-chimie de l’École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, Ilham Kadri, une Marocaine pure souche, a débuté sa carrière dans de grandes entreprises telles que Shell et Dow Chemical, gravissant rapidement les échelons grâce à ses compétences et son talent.

En 2019, elle prend la tête de Solvay, un groupe chimique belge de renommée internationale. Sous sa direction, l’entreprise connait une transformation majeure, se positionnant comme un acteur majeur dans le domaine des technologies propres et du développement durable.

Une reconnaissance de ses performances

En 2023, Ilham Kadri fait la Une des journaux en devenant la CEO la mieux payée de Belgique avec un salaire total de 17,3 millions d’euros. Cette rémunération exceptionnelle témoigne de la reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles à la tête de Solvay. Notamment sa capacité à relever les défis du marché et à mener l’entreprise vers une croissance durable.

En novembre 2023, Solvay se scinde en deux entités distinctes : Solvay et Syensqo. Ilham Kadri prend alors la tête de Syensqo, se concentrant sur l’innovation et le développement de nouvelles technologies pour l’avenir de l’entreprise.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Ilham Kadri incarne l’excellence et le succès. Son parcours extraordinaire démontre que la détermination, le travail acharné et l’audace permettent de réaliser de grandes choses, quelles que soient ses origines. Elle représente une source d’inspiration pour les jeunes générations, notamment africaines, les encourageant à poursuivre leurs rêves et à viser l’excellence.