Nezha Alaoui est une entrepreneure marocaine. Elle est reconnue pour son travail en faveur de l’autonomisation des femmes, particulièrement dans les pays en développement. Elle est seconde, et première femme, au classement des entrepreneurs d’Afrique francophone les plus influents sur les réseaux sociaux.

Nezha Alaoui est la fondatrice de la marque Mayshad, qui comprend des accessoires de luxe, une ligne de prêt-à-porter, et un magazine lifestyle. Elle est également connue pour son rôle en tant qu’ambassadrice des Nations Unies, où elle soutient les objectifs de développement durable, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Afrik avait interviewé Nezha Alaoui déjà il y a 15 ans, alors qu’elle débutait.

Née au Maroc, Alaoui a grandi dans une famille qui valorise l’éducation et l’indépendance des femmes. Cette influence précoce a façonné ses ambitions et sa vision de la vie. Son parcours professionnel d’entrepreneure d’abord, mais aussi de photographe, l’a amenée à travailler dans divers pays. Ainsi, elle a pu avoir une perspective globale sur les défis auxquels les femmes sont confrontées dans différents contextes culturels et économiques.

Des comptes sociaux professionnels

La marque Mayshad de Nezha Alaoui est conçue pour refléter ses principes de durabilité, d’éthique et d’empowerment. Les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et dans des conditions de travail équitables, soutenant ainsi les communautés locales. Le magazine Mayshad célèbre les histoires de femmes inspirantes du monde entier, offrant une plateforme pour partager des expériences et des idées.

Ses comptes sur les réseaux sociaux reflètent cet aspect professionnel. Elle est suivie par près de 3 millions de personnes sur Instagram mais surtout par plus de 10 000 personnes sur Linkedin, le réseau social des entreprises.

Alaoui s’est également impliquée dans diverses initiatives philanthropiques. Elle a créé la Fondation Mayshad, qui se concentre sur l’autonomisation des femmes et des filles à travers l’éducation, le leadership et l’entrepreneuriat. Ses efforts ont été reconnus internationalement. Ils lui valent des distinctions et des invitations à parler lors de conférences mondiales sur l’autonomisation des femmes et le développement durable.

Nezha Alaoui est une figure influente dans le monde de l’entreprise et de l’activisme social. Son engagement pour l’égalité des sexes et l’empowerment des femmes, combinée à son approche entrepreneuriale, a eu un impact positif, en inspirant et en habilitant de nombreuses femmes à travers le monde. Elle est un exemple au Maroc ou la condition de la femme a été améliorée du temps de la princesse Lalla Salma. Mais depuis sa disparition de la scène publique, les Marocaines se cherchent un nouveau modèle. Nezha Alaoui peut être celle qui est attendue.

Le vainqueur de ce classement est le Camerounais Philippe Simo.