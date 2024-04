La France et le Maroc vers un renforcement de la coopération nucléaire et énergétique

La lune de miel se poursuit entre la France et le Maroc avec l’annonce d’une coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, en visite au Maroc, a exprimé la volonté de la France de collaborer avec le Royaume chérifien dans le domaine de l’énergie nucléaire. Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

M. Le Maire a également évoqué la possibilité d’une collaboration dans d’autres domaines liés à l’énergie propre, tels que le solaire, l’éolien et l’hydrogène vert. Le développement des infrastructures de transport d’énergie et l’élargissement de la coopération dans les secteurs ferroviaire, aéronautique et automobile font également partie des priorités.

Nouvelle approche dans les relations économiques

Cette nouvelle dynamique de coopération est saluée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Les deux organisations appellent à une nouvelle approche dans les relations économiques entre les deux pays, en mettant l’accent sur le concept de « made with Morocco » pour une meilleure complémentarité.

Les participants au Forum économique Maroc-France, tenu à Rabat, ont également souligné l’importance d’un partenariat solide et durable entre les deux pays. Ils ont plaidé pour de nouveaux schémas d’intégration industrielle et ont exprimé leur conviction que le Maroc joue un rôle central en tant que hub vers l’Afrique.

Nouveaux schémas d’intégration industrielle

Cette visite de M. Le Maire et le forum économique qui l’a accompagné illustrent la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique et de saisir les opportunités mutuelles. La collaboration dans les domaines de l’énergie nucléaire, de l’énergie propre et des infrastructures de transport est susceptible d’apporter des avantages considérables aux deux nations.

En outre, la mise en avant du concept de « made with Morocco » et l’accent mis sur de nouveaux schémas d’intégration industrielle pourraient contribuer à stimuler la croissance économique et à créer des emplois dans les deux pays. Il revient à la France et au Maroc de travailler à mettre en œuvre des projets concrets qui répondent aux besoins et aux aspirations de leurs populations.