La Coupe du monde de rugby 2023 démarre ce soir. Pour le match d’ouverture, ce vendredi, la France rencontre les légendaires All Blacks. Tenante du titre, l’Afrique du Sud démarre la compétition dimanche face aux Écossais.

C’est une ouverture rêvée pour cette dixième Coupe du monde de rugby. La France, pays hôte, affronte la Nouvelle Zélande, triple vainqueur de la compétition. Pour cette septième confrontation entre les deux équipes en Coupe du monde, un record, les statistiques plaident en faveur des Blacks avec 5 victoires pour deux défaites. Pourtant, ce sont les Français qui seront favoris.

D’abord, les Bleus joueront à domicile, au Stade de France, devant 80 000 supporters. Ensuite, la forme actuelle des deux équipes plaide aussi pour les tricolores, vainqueurs 40-25 de leur dernier affrontement, en 2021. Enfin, la France possède, peut-être, le meilleur joueur du monde actuel, Antoine Dupont.

L’Afrique du sud, grande favorite

Une chose est sûre, dans cette poule qui comprend aussi l’Italie, l’Uruguay et la Namibie, la première place n’est pas une assurance pour la suite. En quart de finale, le second affrontera, en effet, le vainqueur de la Poule B, alors que le premier affrontera le deuxième de la Poule B.

5⃣0⃣ up for De Klerk as Boks name an experienced side to face Scotland in Marseille on Sunday – team announcement: https://t.co/FiheVer0h1 💥#Springboks #StrongerTogether #RWC2023 pic.twitter.com/Wq2bNd7iq5 — Springboks (@Springboks) September 6, 2023

Et au final, ce sera un peu la même chose. En effet, dans la Poule B, on trouve l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Écosse, les Tongas et la Roumanie. Les Irlandais sont une équipe à craindre. Vainqueur du dernier Tournoi des Six Nations, le XV du trèfle est classé à la première place mondiale. De leur coté, les Springboks sont toujours de grandissimes favoris de la compétition. Tenant du titre, vainqueurs en 1995 et 2007, les Sud-Africains sont dans une forme extraordinaire après avoir atomisé les Blacks 35-7, fin août, en match de préparation.

Lire aussi : une rivalité historique entre l’Irlande et l’Afrique du sud

Les autres Poules moins relevées

Il y a fort à parier que le vainqueur de la compétition se trouve entre ces quatre équipes : France, Nouvelle Zélande, Irlande et Afrique du Sud. Les équipes des poules C et D sont aujourd’hui moins fortes. L’Australie, l’Angleterre et le Pays de Galles sont en retrait, ces dernières années. Mais au rugby, tout est toujours possible, et les favoris risquent de laisser des plumes physiques dans leurs premiers affrontements. Ce qui pourrait permettre aux outsiders d’en profiter, en fin de compétition.

Pour suivre la compétition, en France, le match d’ouverture et la plupart des grandes affiches seront diffusées sur TF1 à 21h15. Le premier match de l’Afrique du Sud, dimanche, sera lui sur France Télévisions à 17h45.