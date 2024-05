La France envisage de restreindre les visas pour les Algériens, Marocains et Tunisiens

Face à l’augmentation des flux migratoires et aux difficultés rencontrées dans l’expulsion des ressortissants algériens, marocains et tunisiens en situation irrégulière sur le territoire français, le Président Emmanuel Macron envisage de restreindre la délivrance de visas pour les citoyens de ces trois pays d’Afrique du Nord.

Selon les informations rapportées par la radio Europe 1, le Président français, Emmanuel Macron a décidé de corser la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays nord-africains. Il s’agit, entre autres, du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie. Cette mesure vise à « inciter les trois pays du Maghreb à mieux coopérer en matière de lutte contre l’immigration clandestine en acceptant d’accueillir plus facilement leurs ressortissants en situation irrégulière en France ».

Coopération insuffisante sur les expulsions

En effet, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires, documents indispensables à l’expulsion des ressortissants algériens, marocains et tunisiens en situation irrégulière, se situerait actuellement autour de 50%. En clair, les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes refuseraient de rapatrier sur leur sol un ressortissant sur deux que la France souhaite expulser.

C’est donc pour inciter les pays du Maghreb à une meilleure coopération sur ce dossier sensible que le président Macron envisage de restreindre la délivrance de visas pour leurs citoyens. Cette mesure pourrait toucher aussi bien les visas touristiques que les visas de long séjour. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de durcissement de la politique migratoire en France.

Vers un durcissement de la politique migratoire ?

Face aux critiques de la droite et de l’extrême droite, Emmanuel Macron a récemment réaffirmé sa volonté de lutter contre l’immigration clandestine et d’expulser davantage d’étrangers en situation irrégulière. La mesure envisagée par le Président Macron devrait susciter des réactions mitigées. D’un côté, elle pourrait être saluée par ceux qui prônent une politique migratoire plus ferme.

De l’autre, elle pourrait être critiquée par ceux qui y voient une atteinte aux libertés individuelles et une stigmatisation des ressortissants des pays du Maghreb. Il est également possible que cette mesure ait des conséquences diplomatiques entre la France et les pays du Maghreb. En effet, ces derniers pourraient y voir une provocation et prendre des mesures de rétorsion.