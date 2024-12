La fintech ivoirienne HUB2 mobilise 8,5 millions de dollars pour l’extension de ses services de paiement

Pilier de la fintech, HUB2 envisage de se transformer en « Stripe de l’Afrique francophone » en mettant l’accent sur la compatibilité entre les opérateurs money, les banques et les autres fournisseurs de paiement. Pour l’histoire, Stripe, entreprise américaine évoluant dans le secteur des paiements par internet pour professionnels, vaut 70 milliards de dollars.

« Stripe de l’Afrique francophone »

Spécialisée dans la digitalisation des moyens de paiement, la plateforme ivoirienne HUB2 a mobilisé pas moins de 8,5 millions de dollars destinés à un financement de rang A. Dirigé par la société britannique TLcom Capital, le tour de table a vu la participation de bien d’autres investisseurs. En l’occurrence, Enza Capital, FMO, Bpifrance, Axian Group, Digital Currency Group, African Fintech Collective, ENL Group et Eric Barbier.

Entre autres, la fintech songe à consacrer ces fonds à la poursuite de sa mission qui est d’être « le Stripe de l’Afrique francophone » en mettant sur pied un dispositif de paiement qui facilite l’interopérabilité des systèmes de paiement de la région. C’est ce qui explique l’orientation de l’action de HUB2 qui veut s’attaquer aux marchés de l’Afrique de l’Ouest et celui d’Afrique centrale qui sont en proie à une interopérabilité restreinte entre les 150 opérateurs indépendants et au moins 750 millions de portefeuilles répertoriés.

« Rendre les paiements numériques plus accessibles »

Pour rehausser le niveau de ce marché pouvant offrir jusqu’à 335 milliards de dollars, la fintech compte s’appuyer sur des solutions de paiement transfrontalier et aussi des services de transfert d’argent reposant sur des stablecoins, le renforcement des capacités de paiement par carte ainsi que par mobile money.

« Nous avons une approche très horizontale et notre objectif est de proposer tous les moyens de paiement – de l’argent mobile et des cartes aux services bancaires et aux cryptomonnaies – couvrant l’ensemble de l’empreinte des fintech » détaille le co-PDG de HUB2, Jean-Rémi Kouchakji. A travers donc ce partenariat, le HUB2 « rendra les paiements numériques plus accessibles sur tout le continent ».