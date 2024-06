Breega, un fonds de 75 millions d’euros pour investir dans les startups africaines

Breega, société de capital-risque européenne, annonce le lancement de son premier fonds dédié à l’Afrique, Breega Africa Seed I. Doté de 75 millions d’euros, ce fonds investira dans des startups en phase de démarrage et d’amorçage dans des secteurs clés tels que la fintech, l’edtech, la santé, l’agriculture et le commerce de détail.

Un accent sur l’impact environnemental et sociétal

Breega Africa Seed I vise à soutenir les entreprises innovantes ayant un impact significatif sur l’environnement et la société. Les investissements varieront entre 100 000 et 2 millions d’euros. « L’Afrique est un continent en plein essor économique et démographique, avec un potentiel immense pour l’innovation« , déclare Ben Marrel, PDG et co-fondateur de Breega. « Nous sommes convaincus que les startups africaines peuvent jouer un rôle majeur dans la résolution des défis du continent et dans la construction d’un avenir meilleur pour tous« .

Une équipe d’eEntrepreneurs expérimentés

Le fonds est dirigé par deux entrepreneurs africains expérimentés : Melvyn Lubega, co-fondateur de la licorne africaine Go1, et Tosin Faniro-Dada, ancien PDG d’Endeavor Nigeria. Ils bénéficieront également du soutien du réseau international de Breega, qui compte plus de 100 entrepreneurs et investisseurs expérimentés. « Nous sommes impatients de travailler avec les entrepreneurs les plus prometteurs du continent pour les aider à développer leurs entreprises et à avoir un impact positif sur le monde, » déclare Melvyn Lubega. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, l’Afrique reçoit près de 1% du financement mondial pour un territoire qui abrite 18% de la population de la planète. Il s’agit d’un large écart de financement à combler sur un continent qui est à l’aube de la pleine réalisation de son potentiel technologique« .

Le lancement de Breega Africa Seed I s’inscrit dans une tendance croissante d’intérêt pour le capital-risque africain. En 2023, les startups africaines ont levé un montant record de 6 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation reflète l’énorme potentiel de croissance et d’innovation sur le continent africain.

Breega est une société de capital-risque européenne qui investit dans des startups en phase de démarrage et d’amorçage. Breega a géré plus de 700 millions d’euros d’actifs et a investi dans plus de 200 startups, dont Alan, Lydia, et ManoMano.