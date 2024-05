La Côte d’Ivoire a rendu hommage à Henri Konan Bédié

La journée de ce vendredi a été animée en Côte d’Ivoire par la cérémonie d’hommage à l’ancien Président Henri Konan Bédié. Un parterre de personnalités ivoiriennes comme étrangères a assisté à la cérémonie.

Ce vendredi, le palais présidentiel de Côte d’Ivoire a vibré aux couleurs de l’hommage national au Président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. C’est Alassane Ouattara en personne qui a présidé la cérémonie. D’importantes personnalités ont fait le déplacement d’Abidjan pour rendre hommage au successeur de Félix Houphouët-Boigny. Au plan interne, presque toutes les hautes autorités du pays – membres du gouvernement, présidents d’institution, etc. – étaient présentes. L’ancien Président Laurent Gbagbo a également fait le déplacement. Il en était de même pour les membres du corps diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire. Au plan externe, on pouvait noter la présence du Président ghanéen, Nana Akufo-Addo.

Une pluie d’éloges

Tout au long de la journée, des propos laudatifs ont fusé de toutes parts pour montrer la grandeur de l’illustre disparu. Ses qualités « d’homme d’État » et « d’homme politique engagé » ont été unanimement saluées. « Je peux dire, sans risque d’être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d’approcher le Président (Henri Konan Bédié, ndlr) ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse », a témoigné Tidjane Thiam, successeur de Henri Konan Bédié à la tête du PDCI. Et de poursuivre : « Humain, attentionné, gentil, c’était cela l’homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le Président Bédié n’était pas austère. Je crois simplement que c’était quelqu’un de discret, d’intensément privé ».

Même depuis son exil, Guillaume Soro n’a pas voulu être en marge des hommages. Il a adressé, à cet effet, un message poignant à la veuve du défunt Président. Occasion pour lui de rappeler l’assistance à lui apportée lorsqu’il démissionnait de son poste de président de l’Assemblée nationale. « Je me permets également de témoigner de votre bienveillance envers moi. Lorsque j’ai démissionné de la présidence de l’Assemblée nationale, vous m’avez ouvert vos bras et votre cœur. Vous m’avez offert des sacs de riz pour me nourrir, et m’avez assuré que j’aurais toujours un toit et une place à votre table. Votre générosité et votre affection de mère m’ont profondément touché », peut-on lire dans le message de Guillaume Soro, qui devient un hommage à Henriette plutôt qu’à Henri.

L’inhumation prévue pour le 1er juin

C’est depuis le 19 mai que les obsèques de Henri Konan Bédié ont été ouvertes. Avant l’hommage national de ce vendredi, il y a eu la levée du corps et la messe de recueillement à la cathédrale Saint Paul du Plateau. Déjà, le Président Ouattara et son épouse étaient aux premières loges lors de cette messe. Le dimanche 26 mai, la dépouille mortelle de Henri Konan Bédié sera conduite dans son Daoukro natal où les hommages devront se poursuivre jusqu’à son inhumation, le 1er juin 2024.