Deux semaines d’hommages pour l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié

Dix mois après son décès le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans, Henri Konan Bédié, deuxième président de la Côte d’Ivoire (1993-1999), reçoit un hommage national depuis le dimanche 19 mai 2024.

C’est une longue période d’hommages qui a débuté en l’honneur d’Henri Konan Bédié. Deux semaines de cérémonies et d’hommages, qui s’achèveront par l’inhumation de l’ancien chef d’État le 1er juin prochain, ont débuté par la présentation des condoléances à sa famille à sa résidence de Cocody, à Abidjan. Une période d’hommages qui débute près de 10 mois après son décès, le 1er aout 2023.

Un programme riche en hommages :

Dimanche 19 mai : Présentation des condoléances à la famille. Vendredi 24 mai : Hommage national au Palais présidentiel à Abidjan. Dimanche 26 mai : Transfert de la dépouille vers sa ville natale de Daoukro. Lundi 27 au jeudi 30 mai : Cérémonies de recueillement et de prières à Daoukro. Samedi 1er juin : Inhumation au mausolée familial à Daoukro.



Un homme d’État à l’héritage complexe

Henri Konan Bédié a été une figure politique majeure de la Côte d’Ivoire pendant plus de cinq décennies. Successeur de Félix Houphouët-Boigny, le « père de la Nation », il a marqué son pays par son libéralisme économique et ses réformes politiques. Cependant, son mandat a également été marqué par des troubles politiques et par un coup d’État militaire qui l’a renversé du pouvoir en 1999.

Malgré les controverses qui ont jalonné sa carrière, Henri Konan Bédié est aujourd’hui unanimement salué comme un homme d’État visionnaire qui a contribué à la modernisation de la Côte d’Ivoire. Ces hommages nationaux reflètent l’importance de sa contribution à l’histoire du pays et le respect qu’il inspire à travers le spectre politique.

Historique de sa vie politique

Né le 5 mai 1934 à Daoukro, Henri Konan Bédié a été un proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire. Diplômé de l’École nationale de la France d’Outre-Mer, il entame une carrière dans l’administration avant de se lancer en politique. En 1966, il devient ministre de l’Économie et des Finances, un poste qu’il occupe jusqu’en 1977. Après une brève période comme ambassadeur aux États-Unis, il revient en Côte d’Ivoire et continue de jouer un rôle central dans le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

En 1993, après le décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié devient président de la République. Son mandat est marqué par des efforts pour diversifier l’économie et renforcer les institutions démocratiques, bien que des accusations de corruption et de népotisme entachent sa réputation. En décembre 1999, un coup d’État militaire le force à quitter le pouvoir. Par la suite, il reste une figure influente de la politique ivoirienne, tentant à plusieurs reprises de revenir au pouvoir.

Explications du décalage des hommages

Plusieurs raisons expliquent le décalage de près de dix mois entre le décès d’Henri Konan Bédié le 1er août 2023 et le début des hommages nationaux le 19 mai 2024. D’abord le respect des traditions et des coutumes ivoiriennes : Les obsèques en Côte d’Ivoire, comme dans de nombreuses cultures africaines, sont souvent l’occasion de cérémonies complexes et élaborées qui impliquent la participation de la famille élargie, des chefs religieux et traditionnels, et des personnalités politiques. L’organisation de ces événements requiert du temps pour respecter les protocoles et les traditions en vigueur.

Ensuite la logistique et planification : L’organisation d’hommages nationaux de grande envergure pour une figure politique de l’importance d’Henri Konan Bédié implique une planification minutieuse et une coordination entre différentes parties prenantes, notamment les autorités gouvernementales, le parti politique de M. Bédié, la famille et les chefs religieux. Cela prend du temps pour s’assurer que toutes les composantes de l’hommage soient en place et se déroulent sans accroc.

Enfin, le symbolisme de la date : Le choix du 19 mai pour le début des hommages n’est peut-être pas anodin. Cette date marque en effet la commémoration de la Pentecôte, une fête chrétienne importante qui symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Pour certains, cette date peut avoir une dimension religieuse et spirituelle particulière en hommage à un homme de foi comme Henri Konan Bédié.