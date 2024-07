La CEDEAO déploie une force régionale de 5000 hommes pour combattre le terrorisme

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris des mesures décisives pour lutter contre le terrorisme et les autres menaces pesant sur la sécurité dans la région. Lors de leur 65e session ordinaire tenue à Abuja, au Nigeria, le 7 juillet 2024, ils ont approuvé l’activation d’une force régionale de 5 000 soldats.

Cette force régionale, qui sera déployée progressivement, commencera par une brigade initiale de 1 650 soldats. Son objectif est de neutraliser les groupes terroristes et de ramener la paix et la stabilité dans la région. La décision de créer cette force régionale témoigne de l’engagement ferme de la CEDEAO de s’attaquer aux menaces sécuritaires qui affectent ses États membres.

Financement et mobilisation des ressources

Le déploiement de cette force est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière en Afrique de l’Ouest. Pour financer et soutenir cette force régionale, les chefs d’État et de gouvernement ont mandaté le président de la Commission de la CEDEAO de faciliter de nouvelles consultations.

Ces consultations viseront à identifier des mécanismes de mobilisation des ressources financières et matérielles internes sur une base obligatoire. Le président de la Commission est également chargé d’explorer d’autres possibilités de mobilisation de ressources auprès de l’Union africaine, notamment dans le cadre de la résolution 2917 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 décembre 2023 ainsi que des résultats du Groupe de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel.

Un engagement ferme pour la paix et la sécurité

La CEDEAO reconnaît la nécessité d’une collaboration étroite avec les initiatives sous-régionales existantes, telles que les groupes de travail conjoints multinationaux de l’initiative d’Accra et du bassin du lac Tchad. Le renforcement de ces synergies permettra une approche plus coordonnée et efficace de la lutte contre l’insécurité dans la région.

L’activation de la force régionale de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO marque un tournant dans la lutte contre les menaces à la sécurité en Afrique de l’Ouest. Cette initiative audacieuse démontre la volonté des dirigeants de la région de créer un environnement stable et propice au développement durable.