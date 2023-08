La CEDEAO condamne les récentes attaques djihadistes ayant endeuillé le Niger

Ce mercredi 16 août 2023, la CEDEAO a condamné les dernières attaques djihadistes qui ont coûté la vie à des soldats nigériens et blessé d’autres.

« La CEDEAO a pris connaissance, avec consternation, des différentes attaques perpétrées par des groupes armés en République du Niger, qui ont provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens », commence le communiqué de l’organisation régionale.

« Elle condamne, fermement, ces attaques et présente ses condoléances les plus sincères au peuple nigérien et aux familles des soldats qui ont perdu la vie dans ces attaques », poursuit-il.

Hier mardi, en effet, dans la région de Tillabéri, au Sud-Ouest du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, des éléments des Forces armées nigériennes ont fait face à deux attaques djihadistes. Alors qu’ils se déplaçaient, entre Boni et Torodi, des soldats nigériens sont tombés dans une embuscade près de la localité de Koutougou. Dans la même région, les Forces de défense et de sécurité ont essuyé une nouvelle attaque dans la soirée. Le bilan de ces deux attaques fait état de 17 soldats tués et 20 blessés. Ces attaques portent à huit le nombre total d’assauts djihadistes essuyés par l’armée nigérienne, depuis le putsch du 26 juillet. Il faut préciser qu’un redéploiement des Forces de défense et de sécurité, effectué en prévision d’une intervention militaire de la CEDEAO, a privé certaines régions de leurs éléments au profit de Niamey.

Profitant de ce communiqué, la CEDEAO a, une fois de plus, appelé « les dirigeants du CNSP à rétablir l’ordre constitutionnel au Niger afin de pouvoir concentrer leur attention sur la sécurité dans le pays, qui s’est davantage fragilisée, depuis la tentative de coup d’État contre le Président démocratiquement élu, S.E.M. Mohamed Bazoum ».