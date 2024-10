La BIDC accorde un prêt de 20 millions d’euros pour les PME/PMI en Guinée

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) renforce son engagement envers le développement économique de la Guinée. Son président, Dr George Agyekum Donkor, a signé un accord de prêt avec la Banque du Commerce et de l’Industrie de Guinée (BCI Guinée), octroyant une ligne de crédit de 20 millions d’euros. Cette somme est destinée à soutenir les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi que les Petites et Moyennes Industries (PMI) du pays.

Ce financement vise à encourager l’entreprenariat guinéen et à promouvoir la croissance des PME et PMI, notamment dans les chaînes de valeur agricoles et les secteurs connexes. Une attention particulière sera accordée aux entreprises dirigées par des femmes, auxquelles un minimum de 15% des fonds sera réservé. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer l’inclusion et de soutenir des initiatives porteuses dans des secteurs essentiels à la stabilité économique et sociale.

Lors de la signature, Dr Donkor a souligné l’importance des PME et PMI, qu’il considère comme le « moteur de l’économie régionale ». Ces entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et la satisfaction des besoins du marché local. Dr Donkor a également insisté sur la nécessité de consolider le secteur agricole pour renforcer la sécurité alimentaire dans la sous-région, tout en développant une chaîne de valeur régionale capable de stimuler la croissance économique.

Utiliser les fonds de manière efficace

De son côté, M. Sidy Mohamed Cherif, Directeur Général de la BCI Guinée, a exprimé l’engagement de la banque à utiliser ces fonds de manière efficace pour favoriser la création de richesses et le développement socio-économique au bénéfice du peuple guinéen.

Ce prêt s’inscrit dans une dynamique plus large de la BIDC, qui a déjà investi 222,8 millions de dollars dans divers projets en Guinée, tant dans les secteurs public que privé. À l’échelle sous-régionale, la BIDC a engagé environ 4,2 milliards de dollars dans des projets stratégiques, et cet engagement devrait croître alors que la banque poursuit son mandat de financement de projets clés pour accélérer le développement socio-économique de la région.